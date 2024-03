Fernando Alonso heeft van de wedstrijdleiding na de Grand Prix van Australië een stevige tijdstraf van twintig seconden gekregen. De Spanjaard van Astin Martin kreeg de sanctie vanwege een ‘ongebruikelijke manoeuvre’ in de slotronde van de race. Volgens de stewards droeg deze actie bij aan de zware crash van de aanstormende George Russell in bocht 6.

Door de tijdstraf valt Alonso terug van P6 naar P8 en houdt hij slechts vier in plaats van acht WK-punten over aan de race in Melbourne. De stewards “hebben de situatie voorafgaand aan de crash uitgebreid bekeken” en ook het incident in kwestie.

Bekijk hier de video van de crash van George Russell

Russell zat ongeveer een halve seconde achter Alonso bij het ingaan van de bewuste bocht. Alonso verklaarde dat hij die ronde ‘van plan was om bocht 6 anders te benaderen’ door eerder te remmen en met minder snelheid door de bocht te gaan voor een betere exit. Russell vertelde de stewards dat Alonso’s manoeuvre ‘grillig’ was en hem verraste. Hierdoor verloor hij volgens eigen zeggen de controle over zijn Mercedes vanwege de lagere downforce bij de apex.

Artikel 33.4 van sportreglement

Alonso werd veroordeeld voor het overtreden van artikel 33.4 van het sportreglement, waarin staat: “Er mag op geen enkel moment onnodig langzaam, onregelmatig of op een manier worden gereden die als potentieel gevaarlijk kan worden beschouwd voor andere coureurs of andere personen.”

De stewards zeiden dat ze geen rekening hadden gehouden met de crash van Russell bij het bepalen van de tijdstraf voor Alonso. Opvallend is wel dat er normaal slechts tien seconden tijdstraf staat op een dergelijk vergrijp.