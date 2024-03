Na de kwalificatie op zaterdag roemt Max Verstappen tegenover de internationale media nog de betrouwbaarheid van de RB20 en haar voorgangers als één van de belangrijkste wapens. Een dag later worden zijn woorden gelogenstraft. De Australische Grand Prix in Melbourne eindigt voor de drievoudig wereldkampioen al na vier ronden door een mechanisch issue met zijn remmen.

Carlos Sainz profiteert maximaal van de uitvalbeurt van zijn voormalige teamgenoot bij Scuderia Toro Rosso. De Spanjaard van Ferrari, in 2023 de enige coureur die de dominantie van Red Bull een keer wist te doorbreken met zijn triomf in Singapore, wordt na 58 ronden als overtuigende winnaar afgevlagd. Achter hem eindigen Charles Leclerc en Lando Norris als tweede en derde.

Zware crash George Russell in slotronde

In de slotronde zorgt George Russell (Mercedes) nog wel voor een schrikmoment met een zware crash door eigen toedoen. De Australische GP 2024 eindigt hierdoor achter de virtual safety car.

Op dat moment heeft Max Verstappen al lang en breed zijn verhaal gedaan. De Limburger, die met rookpluimen aan de rechterachterzijde van zijn bolide nog net de pitlane had gehaald, vertelde dat zijn achterrem vast was komen te zitten en daardoor oververhit raakte. “Het was als racen met de handrem op”, aldus Verstappen gelaten. Hij blijft met 51 punten desondanks wel leider in de WK-stand, voor respectievelijk Leclerc (47), Sergio Pérez (46) en Sainz (40).

Bekijk hier de video van de uitvalbeurt van Max Verstappen

Met zijn uitvalbeurt is een einde gekomen aan een bijzondere reeks van Max Verstappen. In de 43 voorgaande races eindigde hij steevast in de punten. De houder van dit record, Lewis Hamilton met 48 opeenvolgende races in de punten, beleefde in Melbourne overigens ook een dramatische race. Hij was na 17 ronden de tweede uitvaller van de race, vanwege een motorprobleem.

Gedroomde rentree Sainz na operatie

Wat resteerde – zonder Verstappen en Hamilton – was overigens evengoed een vermakelijke race. Al vanaf de start was er genoeg spektakel. Verstappen hield vanaf pole position in eerste instantie Sainz achter zich. Maar na twee ronden ging de Spanjaard hem al met DRS voorbij, mede doordat Verstappen ook in die fase al worstelde met zijn auto door het euvel met zijn remmen. Sainz had de vorige race in Saoedi-Arabië nog noodgedwongen gemist vanwege een acute blindedarmontsteking. Na een succesvolle operatie maakte hij Down Under echter een gedroomde rentree.

Lees ook: Reactie Verstappen op uitvalbeurt: ‘Al vanaf de start was het mis’

Na dit seizoen moet hij bij Ferrari het veld ruimen ten faveure van Lewis Hamilton. Met zijn triomf gaf Sainz wel weer nadrukkelijk zijn visitekaartje af als één van de beste coureurs op de grid en iemand die beslist thuishoort bij een topteam. Het was sowieso een droomweekend voor Ferrari. In de trainingen en kwalificatie werd al duidelijk dat het met de snelheid wel goed zat. Dit keer was ook de racepace dik in orde, zo bleek ook uit de tweede plek van Charles Leclerc.

Oscar Piastri mist net het podium

Achter Ferrari tekenden de McLarens voor de plaatsen drie en vier. Tot teleurstelling van ruim 130.000 Australiërs in Albert Park was het niet landgenoot Oscar Piastri die op het podium eindigde, maar Lando Norris.

En Red Bull? Sergio Pérez vocht onderweg verbeten duels uit, maar lag vooral met zichzelf en zijn banden in de clinch. Voor de Mexicaan, die zaterdag na de kwalificatie ook al een gridstraf had ontvangen en daardoor ‘slechts’ als zesde startte, kwam het podium geen moment in zicht. Hij werd uiteindelijk teleurstellend als vijfde afgevlagd, één positie voor Fernando Alonso.

Sterk was in Australië het optreden van Yuki Tsunoda van Visa Racing Bulls. De Japanner eindigde met P8 voor het eerst dit seizoen in de punten. Teamgenoot Daniel Ricciardo bleef steken op P12.

