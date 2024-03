Een remprobleem aan de rechterachterkant van de auto is op het het eerste gezicht de reden van de uitvalbeurt van Max Verstappen in de Grand Prix van Australië. “We kunnen op data zien dat al meteen na de start de rem vastzat”, vertelde hij in Melbourne.

Volgens de Nederlander zorgde dat logischerwijs voor de nodige schade. “En die werd alleen maar groter. Het was als rijden met de handrem erop.” Het verklaarde ook de rook die uit de RB20 kwam en de kleine brand die uiteindelijk in de pitstraat geblust moest worden.

Verstappen en zijn team hadden vóór de race de problemen niet zien aankomen, vertelde hij verder. “Want in de rondjes op weg naar de startgrid voelde de auto nog juist precies zoals gehoopt. Ik was er blij mee.” Om vervolgens droogjes toe te voegen: “Maar als een rem vastzit, helpt dat je niet echt.”

Uiteraard was hij teleurgesteld dat hij niet kon winnen en dat er een einde aan 43 Formule 1-wedstrijden zonder uitvalbeurt kwam. “Maar de teleurstelling valt mee. Ik was vol vertrouwen, dacht dat we misschien wel weer konden winnen. Alleen weet je ook dat er ooit zo’n dag gaat komen waarop je een keer uitvalt. Alleen jammer dat het vandaag is.”

Bekijk hier de beelden van Viaplay