Sergio Pérez heeft na de kwalificatie voor de Grand Prix van Australië een gridstraf van drie plaatsen gekregen voor het hinderen van Nico Hülkenberg. De Red Bull-coureur moet daardoor zondag tijdens de race als zesde starten.



De straf is het gevolg van een incident tijdens Q1. Hülkenberg moest daarbij uitwijken voor Pérez. De coureur van Haas was juist bezig met een snelle ronde en had dus duidelijk last van de Mexicaan.



Door de gridstraf voor de oorspronkelijk als derde geëindigde Pérez schuiven Charles Leclerc, Lando Norris en Oscar Piastri allemaal een plekje op.

