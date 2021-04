Vijf seconden sneller en meer inhaalkansen: dit wordt het nieuwe rondje Melbourne

De Formule 1 strijkt, mits de coronacrisis het toestaat, in november op een vernieuwd Albert Park Circuit in Melbourne neer dat liefst vijf seconden sneller moet zijn én coureurs meer inhaalmogelijkheden moet bieden.

Dat verklaart de organisatie zelf op haar website, waarbij het aangeeft dat liefst zeven van de zestien bochten onder handen worden genomen. Bocht nummer 1, 3, 6, 13 en 15 worden breder gemaakt, terwijl bocht 13 en 15 ook een ander camber (hellingshoek) krijgen. Dit alles om coureurs meer kans te geven elkaar in te halen.

Om diezelfde reden wordt de chicane van bocht 9 en 10 zelfs helemaal verwijderd, waarmee een langer recht stuk wordt gecreëerd waar natuurlijk ook een DRS-zone komt te liggen. “Met deze aanpassingen kan er sneller geracet worden en krijgen de coureurs meer kans met elkaar te vechten”, stelt Australian Grand Prix Corporation-CEO Andrew Westacott tevreden vast.

Lokale held Daniel Ricciardo, de enige Aussie op de Formule 1-grid, verwelkomt de veranderingen al net zozeer. “We willen allemaal dat de races spannender worden en ik denk dat deze aanpassingen aan het circuit daar zeker bij helpen.”

Volgens Ricciardo moet het met de 2021-auto’s al beter gaan in Melbourne: “Maar het belooft al helemaal wat voor 2022, als we met elkaar de nieuwe auto’s als het goed is nog beter kunnen volgen en inhalen.”

