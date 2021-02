GP Australië gebruikt uitstel race om circuit rond Albert Park aan te passen

Het circuit rond Albert Park in Melbourne zal de komende maanden op verschillende plaatsen aangepast worden. Door het uitstel van de Grote Prijs van Australië heeft de organisatie tijd om wijzigingen door te voeren. Onder meer enkele bochten en het asfalt zullen vernieuwd worden.

In januari raakte bekend dat de GP van Australië uitgesteld wordt van maart naar november. Dat uitstel gebruiken de Australiërs om het circuit rond Albert Park een update te geven. Andrew Westacott, baas van de Australian Grand Prix Corporation, deed de geplande aanpassingen aan het circuit in gesprek met de Australische media Speedcafe en Auto Action uit de doeken. Hoewel er op het stratencircuit in het zuiden van Melbourne weinig speelruimte is, plant de organisatie down under toch verschillende wijzigingen aan de omloop.

Albert Park staat sinds 1996 op de F1-kalender en onderging sindsdien eigenlijk geen echte veranderingen. Het doel van de aanpassingen is om het inhalen te vergemakkelijken op een baan waar dat als moeilijk wordt beschouwd. Daarnaast hoopt de organisatie ook dat de teams door de wijzigingen met alternatieve strategieën durven experimenteren. RaceFans maakte een overzicht van de plekken op het circuit die een mogelijk facelift krijgen.

Bocht 1

De eerste bocht van het Albert Park Street Circuit is, mede door de DRS-zone ervoor, een van beste inhaalmogelijkheden van de omloop. De promotors overwegen om deze bocht breder te maken, wat het inhalen verder kan vergemakkelijken en de coureurs meer ruimte zou moeten geven om botsingen bij de start te vermijden.

Sector 2 en 3

Tussen bochten 6 en 13 overweegt de organisatie aanpassingen waardoor de coureurs beter zouden moeten kunnen volgen, zodat er meer kans is om aan het einde van de derde DRS-zone, in bocht 13, in te halen. Een van de voorgestelde aanpassingen is het verbreden van bocht 6, de chicane bestaande uit bocht 9 en 10 wordt mogelijk geschrapt om zo een remzone te verwijderen.

In bocht 13 overweegt de organisatie dan weer een aanpassing aan de camber. Momenteel is de camber in deze bocht negatief (-2%), er wordt gekeken of een ‘banking’ van 5% het volgen en/of inhalen kan bevorderen. Daarnaast zou de bocht breder gemaakt worden.

Pitlane

Door het verbreden van de pitlane zou de maximaal toegestane snelheid in te pitstraat verhoogd kunnen worden van 60 naar 80 kilometer per uur. De organisatie hoopt hiermee strategische opties te creëren waardoor teams kunnen afwijken van de gebruikelijke éénstopper in Australië.

Asfalt

Tot slot is er een volledig nieuwe asfaltlaag gepland. Ook de nieuwe ondergrond, die zwaarder zou zijn voor de banden, moet de teams helpen om alternatieve strategieën te overwegen.

