Ricciardo: ‘Melbourne in november heeft ook zo z’n voordelen’

Daniel Ricciardo vindt het aan de ene kant wel jammer dat zijn thuisrace in Australië niet langer de seizoensopener van 2021 is. Aan de andere kant heeft het verschuiven van de race naar november volgens de McLaren-coureur ook voordelen.



De eerste daarvan, zegt hij tegen de Australische krant The Age, zijn de zomerse vibes, met de Australische zomer die rond die tijd begint. “Dat is nooit een slechte tijd van het jaar”, beaamt de doorgaans in een zonnig humeur gestoken Aussie.

Natuurlijk, erkent hij: “Er is iets cools aan dat je thuisrace ook de eerste race van het seizoen is, maar het heeft ook voordelen dat de race later in het jaar wordt gehouden. In plaats van speculeren over hoe ik het er kan doen of hoe het seizoen zal verlopen, weten we straks hoe competitief McLaren en ik zullen zijn.”

McLaren zal er daarbij in november ongetwijfeld beter voorstaan dan eerder in het jaar, verwacht Ricciardo. “We moeten als team immers nog aan de Mercedes-motor wennen”, doelt hij op hoe McLaren van Renaults op Mercedes-krachtbronnen is overgestapt, “terwijl ikzelf nog aan het team moet wennen”, verwijst hij naar zijn eigen overstap van Renault naar McLaren.

Was Australië de seizoensopener geweest, dan was Ricciardo met slechts anderhalve testdag achter het stuur naar Melbourne afgereisd. In november heeft hij het overgrote deel van zijn eerste McLaren-seizoen er al opzitten. “Als de race in Melbourne in maart was gehouden, zouden we zeker niet op onze top zitten. Ik heb er echter alle vertrouwen in dat we in november een stuk sterker zullen zijn.”

Ricciardo zou het zelf zelfs helemaal niet erg vinden als de Grand Prix van Australië permanent naar het najaar verhuist, maar het belangrijkste, zo benadrukt hij, is dat de race gehouden kan worden. In 2020 kwam het daar immers niet van. De editie van 2021 staat voor nu van 19 tot en met 21 november op de kalender.

