‘Monaco, Bakoe en Canada ook van de kalender, vervanging staat al klaar’

De Australische GP is inmiddels verschoven naar november, de Chinese (voorlopig) geannuleerd. Het zijn niet de enige races op de Formule 1-kalender die er dit jaar vanaf zullen vallen. De GP’s van Monaco, Azerbeidzjan en Canada zouden, zo melden diverse bronnen, volgende maand al bekend gaan maken dat ze noodgedwongen opnieuw een jaar overslaan.

Wereldwijd zijn de vaccinatieprogramma’s begonnen, maar de coronapandemie is verre van bedwongen. De tweede en derde golf zorgen, mede door allerlei mutaties van het virus, wereldwijd voor nog grotere problemen dan in het afgelopen rampjaar. Van Formule 1’s geplande kalender (22 races) bleef in 2020 weinig over, toch slaagde rechtenhouder Liberty Media erin een alternatief met zeventien voorstellingen te produceren. Daardoor werd ongeveer tachtig procent van de tv-gelden (een slordige 800 miljoen euro) binnen gehengeld.

Lees ook: GP’s van Australië en China uitgesteld, Imola weer op de kalender

De kalender van 2021, aanvankelijk volgestouwd met 23 GP’s, is inmiddels al gewijzigd. Het openingsnummer in Australië is verplaatst naar november, de Chinese voorstelling is er vanaf gehaald. Volgens FIA-president Jean Todt zal het niet bij deze wijzigingen blijven. De Grands Prix van Monaco (23 mei), Azerbeidzjan (6 juni) en Canada (13 juni) zullen, zo beweren ingewijden, net als vorig jaar ook van de kalender vallen. De aankondiging van dat nieuws wordt volgende maand verwacht.

Lange aanlooptijd

De races in Monte-Carlo en Bakoe worden gehouden op stratencircuits, waarvan de bouw maanden van tevoren al begint. In tijden van grote onzekerheid kunnen en willen de organisatoren van deze evenementen geen risico’s nemen, moeten tijdig besluiten over het doorgaan ervan. De Automobile Club de Monaco (ACM) zette deze week na de drastische maatregelen in Frankrijk al een streep door de historische Rally van Monte-Carlo, die eind januari stond geprogrammeerd.

De WK-rally die volgend weekeinde op de kalender staat, gaat (voorlopig) wel door. ACM is ook organisator van de Formule 1-race in het prinsdom, die het in 2020 half maart annuleerde.

Lees ook: Weblog: De nieuwe F1-kalender is ongebreideld ongepast opportunisme ten top

Canada heeft de grenzen voor buitenlanders al een tijdje hermetisch gesloten en voert een zeer stringent en strikt coronabeleid. Op het Circuit Gilles Villeneuve moet net als in Monte-Carlo en Bakoe al vroeg met de opbouw van tribunes, paddock en hospitality worden begonnen. Vorig jaar werd de race in Montréal begin april definitief geannuleerd.

Liberty Media heeft met Imola en Portimão reeds vervangers gevonden voor Australië en China. Beide circuits waren vorig jaar ook present op de gereviseerde kalender. Indien Monaco, Azerbeidzjan en Canada daadwerkelijk worden afgelast, zijn ook daarvoor alternatieven voorhanden. Turkije (Istanbul Park) zou eind mei het slot van Monaco overnemen, Italië (Mugello) en Duitsland (Nürburgring) voor de races van begin juni.