De organisatie van de Braziliaanse Grand Prix wil de race een week opschuiven, van 7 naar 14 november. Ze benadrukken dat de race door kan gaan, maar willen de race met een week uitstellen om zo meer kaarten te kunnen verkopen.

De Grand Prix van Brazilië ontbrak vorig jaar net al de meeste overzeese races vanwege de coronapandemie. Interlagos werd dus overgeslagen, maar staat dit jaar op 7 november op de planning. Het was eerst nog de bedoeling dat de race op de veertiende van die maand verreden zou worden, maar werd naar voren gehaald om zo een triple-header te vormen met de Verenigde Staten en Mexico, waardoor Australië weer een plek op de kalender kon krijgen. Door die race ging eerder dit jaar een streep, al was er nog hoop dat de race later ingehaald kon worden. Dat gaat dit jaar echter niet meer gebeuren vanwege de coronasituatie.

De organisatie van de Braziliaanse Grand Prix heeft de Formule 1 nu verzocht om de race een week op te schuiven. Ze hopen zo dat er meer kaarten verkocht kunnen worden, omdat het dan in een weekend valt voorafgaand aan 15 november, een nationale feestdag om de proclamatie van de republiek te vieren. “Als dit verzoek wordt ingewilligd, neemt voor ons de stroom van inkomsten in de stad en in de staat enorm toe”, zegt de gouverneur van Sao Paulo, Joao Doria, geciteerd door Motorsportweek. “Misschien hebben we een groei van 25 procent in de Formule 1-inkomsten in Sao Paulo.”

Doria benadrukte tevens dat het mogelijk is dat de tribunes voor de volle 100 procent gevuld kunnen worden, mits de vaccinatiegraad dat toelaat. Op moment van schrijven staat Brazilië echter nog wel op de ‘red list’ van het Verenigd Koninkrijk vanwege de coronasituatie aldaar. Daardoor moet al het personeel dat uit het VK komt, wat het grootste deel van de paddock betreft, tien dagen in quarantaine bij terugkomst. Eerder was dat al reden voor de Formule 1 om de Turkse Grand Prix, de invaller van de Canadese Grand Prix, af te gelasten. De race op Istanbul Park kwam later alsnog op de kalender en staat gepland op 3 oktober.

