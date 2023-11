Max Verstappen heeft de Grand Prix van Brazilië gewonnen. Na gisteren al de winst in de sprintrace op zijn naam te hebben gezet, plakt de Nederlander daar nu ook de overwinning in de Grand Prix aan vast. Lando Norris en Fernando Alonso mogen op de andere twee tredes van het podium plaatsnemen. Hoe goed Verstappen ook reed, was zijn prestatie bepaald niet waar de aandacht tijdens de race naar uit ging.

Chaos bij de start

Nog voor de start van de race hadden we al een eerste uitvaller. Charles Leclerc raakte plotseling de hydrauliek van zijn auto kwijt en vloog de muur in. Bij de start besloten de overige coureurs meteen dat de spotlight niet op Leclerc mocht blijven. Lewis Hamilton en Lando Norris flankeerden hun rivalen van Aston Martin en klommen naar twee en drie. Het werd volledig teniet gedaan door wat achter hen gebeurde. Nico Hülkenberg werd klemgereden tussen teamgenoot Kevin Magnussen en Alexander Albon. Albon spinde rond, raakte Magnussen, en beide coureurs werden de muur ingeslingerd. Een wolk van debris, rook en stof – en een rondvliegende achterband – waren genoeg voor de wedstrijdleiding om de rode vlag te zwaaien.

Die rode vlag kwam erg goed uit Oscar Piastri en Daniel Ricciardo. De Australiërs hadden allebei de auto al geparkeerd in hun pitbox, maar konden van de rode vlag gebruik maken om de schade aan de auto’s te repareren. Het leverde de beide mannen echter wel een ronde achterstand op, waarmee een finish in de punten praktisch ondenkbaar werd.

De herstart

Start nummer twee en opnieuw waagt Hamilton zich aan een aanval, dit keer op Norris. Het lukt de Mercedes-coureur niet. Fernando Alonso ziet zijn kans schoon en schiet zijn oude rivaal voorbij. Norris besluit intussen te kijken of hij in Brazilië zijn eerste overwinning uit zijn carrière kan pakken. De Brit waagde een serie goede aanvallen op Max Verstappen maar moest zich uiteindelijk toch gewonnen geven.

Met een stabiele situatie in de top drie moest de spanning in de rest van de race van het middenveld komen. De rest van de top tien voerde een verhitte strijd om de punten. De Mercedes-coureurs konden het niet eens worden over de strategie, wat vooral voordeel opleverde voor Sergio Pérez. De Mexicaan schoot iedereen voorbij om snel de focus te verleggen naar Fernando Alonso op de derde plek.

Titanenstrijd om P3

Zonder duidelijke reden of verklaring parkeerden beide Alfa Romeo-coureurs hun auto’s in de pitbox. George Russell volgde hun voorbeeld en staakte zijn race in ronde 59. De olie temperatuur liep zo hoog op in zijn Mercedes dat het team vreesde voor een explosie. Yuki Tsunoda herhaalde zijn heldhaftige prestatie van zaterdag in een poging om punten binnen te slepen. Maar het was het duel tussen Alonso en Pérez dat de slotfase domineerde.

De titanenstrijd tussen de beide coureurs duurde de volledige tweede helft van de race. Pérez haalde alles uit de kast, maar zelfs met de DRS kwam hij Alonso niet voorbij. Maar in de een na laatste ronde lukte het dan eindelijk: Pérez gaat Alonso voorbij. Maar zo makkelijk gaf Alonso zich niet gewonnen. Met nog één ronde te gaan slingert Alonso zijn Aston Martin langszij. Een fotofinish! En met 53 duizendste voorsprong gaat Alonso als derde over de finish.

