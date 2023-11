Daniel Ricciardo heeft flink uitgehaald naar de regels die hem nekten in de Grand Prix van Brazilië. Volgens hem moet de wedstrijdleiding meer gezond verstand gebruiken in dit soort situaties.

Daniel Ricciardo en zijn landgenoot Oscar Piastri hadden het erg zwaar tijdens de Grand Prix van Brazilië. In eerste instantie leek het er op dat hun race al vroeg ten einde zou komen. Beide coureurs hadden schade opgelopen in de chaos van de eerste bocht, waarbij Alexander Albon en Kevin Magnussen uitvielen. Dankzij de rode vlag konden de McLaren en AlphaTauri van de Australiërs echter voldoende gerepareerd worden om nog door te rijden.

Die reparaties kwamen niet gratis. Toen de race eenmaal hervatte, stonden de beide coureurs ineens op een ronde achterstand. De reden daarvoor is dat zij allebei naar binnen kwamen aan het einde van ronde 1 en de auto al parkeerden, terwijl de andere coureurs nog een ronde langer achter de safety car door reden. Normaal gesproken mag je bij een safety car situatie als coureur er voorbij, zodat je weer in dezelfde ronde zit, maar bij een rode vlag geldt dat niet. Daarmee was de race van Piastri en Ricciardo in feite alsnog voorbij. Dichter dan twintig seconden kwamen ze niet in de buurt van de eerstvolgende coureur.

Dit tot grote frustratie van Ricciardo. Na over de finishlijn te komen liet hij zijn ergernis al merken aan zijn team. “Ik zou nu kunnen gaan tieren en uitleggen hoe shit deze regels wel niet zijn, maar dat weten wij allemaal wel. Dit vind ik ook erg vervelend voor jullie, jullie hebben de auto zo goed gerepareerd. Ik heb geen idee hoe ik nu kalm kan blijven.”

Tegen de verzamelde media na de race herhaalt Ricciardo die emoties nog eens. “We hoopten op een rode vlag zodat we weer terug konden naar de race. Het team deed het geweldig en repareerde de auto, dus wij waren er helemaal klaar voor. En vervolgens zeggen ze dat Oscar en ik met een ronde achterstand moeten beginnen. Al je enthousiasme om weer te gaan racen wordt dan volledig uit je geslagen. Er was niet eens een ronde in race omstandigheden gereden, dus ik weet niet hoe ik dan een ronde achterstand kan hebben. Dat is ontzettend frustrerend. Het is duidelijk dat de regels niet helemaal kloppen. Naar mijn idee moet je daar gewoon je gezonde verstand gebruiken.”

Het nieuwe nummer van FORMULE 1 Magazine ligt vanaf donderdag in de winkel (of bij je thuis als abonnee!) Het blad is ook digitaal te lezen en te bestellen, met gratis bezorging in heel Nederland. Geniet van boeiende interviews, achtergronden en reportages vanuit de paddock, van historische verhalen, scherpe columns, schitterende fotografie en nog veel meer. In dit nummer onder andere:

Verslag uit Brazilië: Wie is de ideale teamgenoot voor Max Verstappen?

In de krottenwijken van São Paulo is de GP een verdienmodel

Interview Ferrari-teambaas Fred Vasseur: Rustpunt in de chaos

Illusionist Hans Klok: Alles draait in Las Vegas om dollars

Reportage Pirelli, het elfde team in de Formule 1

Het allermooiste beeld van huisfotograaf Peter van Egmond

Alles over het drieluik op de Amerikaanse continenten

Uitgebreide vooruitblik GP Las Vegas, de grootste F1-show op aarde