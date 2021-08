McLaren-CEO Zak Brown noemt de huidige Formule 1-kalender een ‘schaakspel’ vanwege de coronapandemie. De Brit geeft aan dat hij een ‘verscheidenheid aan scenario’s’ heeft gehoord voor de tweede seizoenshelft, waar nog enkele vraagtekens staan.

“Als we eenmaal terugkeren na de zomerstop, weet Stefano (Domenicali, F1-baas, red.) hoe het ervoor staat in sommige van de resterende gebieden en zal het schema in werking treden”, vertelt Brown tegen Reuters.

Van de 23 races die oorspronkelijk op de kalender stonden zijn er nog twaalf te gaan. De kalender is in de eerste seizoenshelft al enkele keren overhoop gegooid. Zo werd de Canadese Grand Prix afgelast vanwege de coronasituatie aldaar en zou Istanbul Park in Turkije die plek op de kalender overnemen, totdat ook die race niet door kon gaan omdat het land op de ‘red list’ van het Verenigd Koninkrijk, waar het grootste deel van het Formule 1-personeel is gezeteld, stond.

De Formule 1 is dit jaar nog altijd van plan naar andere continenten af te reizen, waar het zich vorig seizoen vooral beperkte tot het Europese continent. Er zijn wel nog wat vraagtekens. De Japanse Grand Prix is nog onzeker, net als Brazilië en Mexico, die momenteel op de ‘red list’ van het VK staan. Onlangs leek Austin te hinten naar twee races op het Circuit of the Americas, maar een nieuwsbericht van The Guardian schetst ook voor de race in de Verenigde Staten een bleek beeld. Austin heeft namelijk gewaarschuwd voor een ‘catastrofe’ nu de staat Texas weer een epicentrum van corona-uitbraken wordt.

“Ik heb daar wel iets over gehoord, maar ik hoor dat er veel verschillende scenario’s zijn”, vertelt Brown over de mogelijke double-header op COTA. “De realiteit is dat niemand het definitief weet. Het is een beetje een schaakspel van wat er in die markt gebeurt en of ze op de ‘red list’ staan of wat dan ook. Dan heb je een domino-effect. Ik heb een verscheidenheid aan scenario’s gehoord”, meent de McLaren-CEO.

