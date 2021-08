McLaren Racing neemt een meerderheidsbelang in het Arrows McLaren SP IndyCar-team. Door de deal moet McLaren later dit jaar 75 procent van de aandelen van het team bezitten.

De deal komt twee jaar nadat McLaren Racing de samenwerking aanging met het Schmidt Peterson IndyCar-team na een afwezigheid van veertig jaar in de Amerikaanse raceklasse. Het team heeft dit seizoen al twee keer gewonnen dankzij Patricio O’Ward, die na de knotsgekke race in Nashville van afgelopen zondag de nummer drie in het kampioenschap is.

Nu zet McLaren de volgende stap in haar fulltime terugkeer in de IndyCar. McLaren neemt namelijk een meerderheidsbelang in het Arrow McLaren SP IndyCar-team. Later dit jaar moet de transactie, waarbij McLaren Racing 75 procent van de aandelen in haar bezit krijgt, afgerond worden. McLaren bestempelt de aankondiging als een ‘sterk signaal van onze langdurige toewijding aan de IndyCar’.

Dat McLaren Racing een meerderheidsbelang neemt in het IndyCar-team, heeft ook gevolgen voor de structuur. Het team zal geleid worden door een vijfkoppig bestuur. Drie leden van McLaren Racing, waaronder CEO Zak Brown en Sam Schmidt en Ric Peterson zullen dat bestuur vormen. Taylor Kiel, de president van Arrow McLaren SP, blijft het team leiden en moet verantwoording afleggen aan het bestuur.

“McLaren Racing is van mening dat IndyCar ons merk in Noord-Amerika zal blijven uitbouwen, onze groeiende Amerikaanse fanbase in ons raceportfolio zal blijven bedienen en op lange termijn waarde zal genereren”, zegt Zak Brown. “Het racen is ongeëvenaard, met concurrenten, zowel teams als coureurs, van wereldklasse en een gepassioneerde, zeer betrokken fanbase.”

