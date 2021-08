Het duurde bijna vier uur en er waren twee rode vlaggen en talloze neutralisaties voor nodig, maar Marcus Ericsson heeft de Indycar-race in Nashville gewonnen. Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout haalde de finish niet.

Ericssons overwinning – zijn tweede van het jaar – valt op zijn minst een verrassing te noemen, want de Zweed was vroeg in de race bij een botsing met Sébastien Bourdais betrokken. Ericsson kreeg daar een penalty voor, maar alle neutralisaties hielden hem in de running voor de zege. De eerste rode vlag, nodig nadat er in de smalle straten van Nashville een opstopping van zo’n acht foto’s ontstond, kon daarbij ook geen kwaad.

Voor Van Kalmthout betekende die spontane filevorming overigens het begin van het einde, want hij zat er buiten zijn schuld om middenin. De Nederlander kreeg daarbij een flinke tik op zijn achterwielophanging en verloor ook na de herstart nog veel tijd in de pits. Hij kon wel weer naar buiten, maar raakte in rondje 31 van de 80 de bandenstapels. De neutralisatie en pitstopreeks die daarop volgde, bracht Ericsson op kop.

Van Kalmthouts auto werd daarna gerepareerd, maar de Nederlander moest een aantal ronden later alsnog opgeven. Vooraan ging de strijd inmiddels tussen Ericsson, de van pole vertrokken Colton Herta en titelverdediger Scott Dixon. De talloze incidenten – de pace car moest negen keer uitrukken – maakten een echte uitputtingsslag van de race. Uiteindelijk haalden maar achttien van de 27 coureurs de finish.

Late herstart

Herta, lange tijd dé kanshebber voor de zege, schakelde zichzelf vervolgens twee ronden voor het einde uit. Ericsson reed daarna na de late herstart verder onbedreigd naar de zege. Teamgenoot Dixon werd tweede, James Hinchcliffe derde. Alex Palou, de leider in het kampioenschap, finishte als zevende. Palou staat in het kampioenschap 42 punten voor op Dixon. Van Kalmthout is van de achtste naar de negende plek gezakt.

