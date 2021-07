Aan interesse geen gebrek: er is in de Amerikaanse Indycar Series ‘veel belangstelling’ voor de Nederlander Rinus van Kalmthout, die momenteel echter meer dan prima op zijn plek zit bij ECR.

Van Kalmthout heeft ook een doorlopend contract bij Ed Carpenter Racing, zoals ECR voluit heet. Kanttekening is wel dat er, zoals bekend, enkele prestatieclausules in het contract staan. De prestaties mogen er dit jaar echter ook wel zijn, met Van Kalmthout die al twee keer op het podium stond – waarvan één keer op de hoogste trede – en in negen races zes keer in de top tien finishte.

Diezelfde prestaties zijn andere teams natuurlijk ook opgevallen, vertelt Van Kalmthout aan FORMULE 1 Magazine. “Er is veel belangstelling van andere teams”, bevestigt hij, om gelijk te benadrukken dat hij zich goed voelt bij ECR en er lekker op zijn plek zit. “We zijn nu ook in gesprek met Ed over hoe het gaat en of iedereen tevreden is. Ik ben in elk geval blij met waar ik zit.”

Silly season

In Amerikaanse media wordt de naam van Van Kalmthout toch genoemd als mogelijke kandidaat bij Indycar-grootmacht Penske. Mocht dat team niet met Simon Pagenaud doorgaan, dan komt daar immers één van de vier auto’s vrij. Interessant bij Penske is ook dat het team net als ECR aan Chevrolet verbonden is, en Van Kalmthout er zeer goed opstaat bij Chevy. Tegelijkertijd komen er bij de rivaliserende Honda-stal Andretti Autosport ook twee plekjes vrij voor 2022.

Het silly season is zo volop losgebarsten in The States, maar Van Kalmthout laat zich er niet door afleiden. “Dat gaat langs je heen”, zegt de twintigjarige Hoofddorper over de geruchten. “Ik hou mijn aandacht gewoon bij het racen.” Zijn vader Marijn, mentor Arie Luyendyk en management nemen de andere zaken voor hun rekening. “Al moet het uiteindelijk wel mijn beslissing zijn”, zegt hij over zijn toekomst.

‘Rinus is gewild’

Dat Van Kalmthout een mooie toekomst wacht in de Indycars, staat voor begeleider en tweevoudig Indy 500-winnaar Luyendyk wel vast. De Indycar-legende vertelde in mei al aan FORMULE 1 Magazine dat hij veel potentieel ziet bij ECR, maar constateerde ook: “Rinus is gewild, bij bijna alle teams.” Carpenter is er uiteraard op gebrand Van Kalmthout bij ECR te houden. “Wij willen doorgroeien met Rinus en samen Indy 500’s en titels winnen”, verklaarde Carpenter destijds al.

