Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout komt komend weekend weer in actie in de Amerikaanse Indycars. Nadat hij de vorige race op Road America moest missen door een sleutelbeenblessure, maakt Van Kalmthout zijn rentree op Mid-Ohio.

Van Kalmthout raakte medio juni geblesseerd bij een fietsongeluk tijdens een trainingsrit. De Nederlander werd kort daarop geopereerd, maar moest op last van zijn arts de race op Road America overslaan. Oliver Askew verving hem zodoende in de #21-bolide van Ed Carpenter Racing (ECR).

Na een race aan de zijlijn, maakt Van Kalmthout nu dus zijn rentree. De twintigjarige coureur uit Hoofddorp is fit genoeg bevonden door Indycars medische team. “Gelukkig mag ik weer racen”, reageert Van Kalmthout op het goede nieuws.

“Het was heel vervelend om de wedstrijd op Road America te moeten missen, maar dankzij de hulp van de Indycar Series en mijn team Ed Carpenter Racing, is mijn herstel spoedig verlopen en kan ik komend weekend weer rijden”, vertelt van Kalmthout.

Voor Van Kalmthout is het goed nieuws dat hij al zo snel weer kan instappen: hij mikt op een plek in de top vijf van het kampioenschap, maar door het missen van Road America is Van Kalmthout van de vijfde naar de zesde plek in het kampioenschap gezakt.

Lees ook: Van Kalmthout strijdbaar na fietsongeluk: ‘Top vijf in Indycar nog steeds haalbaar’

Gezien de goede vorm waarin ECR verkeert én Mid-Ohio één van zijn favoriete circuits is, hoopt Van Kalmthout gelijk weer goed voor de dag te komen. In de acht Indycar-races die hij dit jaar reed, finishte Van Kalmthout zes keer in de top tien. Eerder dit jaar won hij ook de GMR Grand Prix op Indianapolis en finishte als tweede in race één in Detroit.

Lees ook: Van Kalmthout mist Indycar-race op Road America door sleutelbeenblessure