Rinus van Kalmthout kan definitief niet meedoen aan de Indycar-race op Road America van aanstaand weekend. De Nederlander heeft van zijn artsen na een operatie aan zijn sleutelbeen geen toestemming gekregen om te racen.

Dat meldt zijn team Ed Carpenter Racing, dat dinsdag bekendmaakte dat Van Kalmthout maandag geblesseerd was geraakt bij een fietsongeluk. De Nederlander kwam tijdens een trainingsrit ten val en liep een gebroken linkersleutelbeen op.

Lees ook: Van Kalmthout geblesseerd na fietsongeluk, deelname in Road America onzeker

Van Kalmthout is inmiddels geopereerd en hoewel alles goed is gegaan, heeft hij geen groen licht gekregen om te racen. “Dit is heel onfortuinlijk en uiteraard is de timing zeer onprettig”, vertelt Van Kalmthout, die vijfde in de tussenstand staat en zijn kampioenschapskansen ook een deuk ziet oplopen nu hij een race moet missen.

“Ik ga er echter alles aan doen om er op Mid-Ohio weer bij te zijn”, verklaart hij, doelend op de eerstvolgende race na Road America, op 4 juli. Van Kalmthout spreekt verder nog een woord van dank uit aan de artsen die hem hebben behandeld en aan Ed Carpenter Racing, dat alles voor hem heeft geregeld.

Bekende invaller

Van Kalmthout wordt op Road America vervangen door een oude bekende: Oliver Askew. Askew versloeg Van Kalmthout in 2019 in de strijd om de Indy Lights-titel, maar in 2020 klopte Van Kalmthout de Amerikaan in de strijd om de Rookie of the Year-titel in de Indycars.

Lees ook: Luyendyk: ‘Toekomst ziet er heel goed uit voor Van Kalmthout in Indycar’

Askew verloor zijn eigen Indycar-zitje bij McLaren eind 2020, maar viel afgelopen weekend toevalligerwijs al in bij dat team nadat Felix Rosenqvist race twee op Detroit moest missen na een harde crash. “Ik hoop in de eerste plaats dat het goed gaat met Rinus en hij snel herstelt. Verder ben ik blij dat ik het vertrouwen krijg van ECR”, aldus Askew.

Teambaas Ed Carpenter heeft er vertrouwen in dat Askew goed voor de dag zal komen, maar ziet Van Kalmthout uiteraard graag snel terug. “Ik hoop dat Rinus er snel weer bovenop is. We zullen hem komend weekend missen in de #21-wagen en het is zonde dat hij een race moet missen, maar ik weet zeker dat hij sterker terugkomt.”

De Indycar-race op Road America is zondag vanaf 18:00 uur te zien bij Ziggo Sport.