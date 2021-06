Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout is maandag geblesseerd geraakt aan zijn sleutelbeen na een fietsongeluk. Het is onzeker of de Nederlander komend weekend mee kan doen aan de Indycar-race op Road America.

Van Kalmthout – een fervent fietser – kwam ten val tijdens een trainingsrit. De coureur van Ed Carpenter Racing liep daarbij een kwetsuur op aan zijn sleutelbeen. Van Kalmthout heeft geen andere blessures en verkeert volgens zijn team verder in goeden doen.

De coureur uit Hoofddorp wordt bijgestaan door het medische team van de Indycar Series zelf. De afweging of hij komend weekend kan racen op Road America is nog niet gemaakt. Zijn team maakt dit bekend zodra er meer duidelijkheid is.

Van Kalmthout staat momenteel vijfde in het Indycar-kampioenschap. Hij won eerder dit jaar zijn eerste race, de Indianapolis Grand Prix, en pakte afgelopen weekend een tweede plek in Detroit. Van Kalmthout brak eerder dit jaar zijn vinger bij een crash tijdens een test op Indianapolis. Daar is hij inmiddels volledig overheen.

