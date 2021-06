Marcus Ericsson heeft zijn eerste Indycar-zege binnen, door de eerste race van de Double in Detroit te winnen. De Nederlander Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout finishte als tweede in de race die lang stillag door een megacrash van Felix Rosenqvist.

Rosenqvist crashte in ronde 28 zo hard de bandenstapels in, dat hij er bovenop terechtkwam en zelfs de muur erachter meegaf. De Zweed verloor het bewustzijn gelukkig niet, al is hij na de eerste checks in het medisch centrum wel doorgestuurd naar het ziekenhuis voor verdere controle.

De race lag vervolgens lang stil vanwege reparatiewerkzaamheden aan de baan. Van Kalmthout – als twaalfde gestart – lag op dat moment veertiende. Wat echter gunstig was voor de Nederlander, was dat hij kort daarvoor een stop had gemaakt, terwijl veel van de coureurs voor hem nog naar de pits moesten.

‘VeeKay’ komt naar voren

Bij de rollende herstart stroomde de pits dus onder de safetycar al vol met coureurs die nog naar binnen moesten. Van Kalmthout schoof zo door naar de vijfde plek. En kort daarop naar plaats vier, door Simon Pagenaud te verschalken. Takuma Sato moest Van Kalmthout er daarna langs laten, als straf voor het zetten van een illegale block.

Lees ook: Luyendyk: ‘Toekomst ziet er heel goed uit voor Van Kalmthout in Indycar’

Van Kalmthout kroop aan het begin van deze stint ook naar koploper Will Power en nummer twee Ericsson toe. Naarmate de volgende – en laatste – reeks pitstops naderde, verloor de Nederlander echter langzaamaan weer wat terrein.

(tekst loopt door onder de foto)

Rinus van Kalmthout in actie in Detroit. Foto: Motorsport Images.

In de volgende stint herhaalde dat patroon zich . ‘VeeKay’ sloot eerst weer goed aan bij Power en Ericsson, maar zakte daarna ook weer wat weg. Toen achterblijver Dalton Kellett hem in de weg reed, zag de snel dichterbij gekomen Sato zijn kans schoon en verschalkte Van Kalmthout.

Spannende eindsprint

Na een crash van Romain Grosjean volgde nog een korte rode vlag. Power kreeg zijn auto daarbij niet op tijd aan de praat. Ericsson kwam zo op kop en deed niks fout na de herstart. Van Kalmthout – op koude banden – pakte Sato terug en hield daarna de snelle Pato O’Ward vakkundig af onderweg naar de tweede plek.

Voor ex-Formule 1-coureur Ericsson was het zijn eerste zege sinds 6 juli 2013, toen hij op de Nürburgring won in de GP2. FORMULE 1 Magazine sprak Ericsson onlangs overigens nog uitvoerig over zijn leven en het racen in Amerika – en dat verhaal lees je binnenkort.

Podcast: Alexander Rossi over de Indy 500, zijn zege en wat ‘the big race’ uniek maakt

In de nieuwe editie van FORMULE 1 Magazine, nr. 07, lees je een uitgebreid portret van Rinus van Kalmthout, die in Amerika is uitgegroeid tot smaakmaker en één van de sterren van de show. De tweede race van de ‘dubbel’ in Detroit zie je zondagavond vanaf 18:30 uur Nederlandse tijd bij Ziggo Sport en Ziggo Sport Racing.