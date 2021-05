Alexander Rossi won de Indy 500 in 2016 als rookie en had eigenlijk geen idee wat hem overkwam, maar het veranderde zijn leven. De Amerikaan over zijn zege, hoe hij op latere leeftijd verliefd werd op ‘de 500′ en waarom het zo’n moeilijke race is om te winnen: “Dat is waarom we van deze race houden én hem haten.”

(Klik hier voor Spotify, iTunes of Google podcast)