Tweevoudig Indy 500-winnaar Arie Luyendyk denkt dat Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout een hele mooie toekomst wacht in de Amerikaanse Indycars. “Hij heeft ook al grote dingen bereikt.”

Dat zegt Luyendyk in gesprek met FORMULE 1 Magazine over de jonge Nederlander, die hard aan de weg timmert aan de top van de Amerikaanse autosport. Van Kalmthout debuteerde in 2020 in de Indycar Series, werd in zijn debuutseizoen Rookie of the Year en heeft inmiddels ook een overwinning en een poleposition op zijn palmares staan. Van Kalmthout imponeerde bovendien in de twee Indy 500’s die hij reed en staat momenteel vijfde in de tussenstand.

“Rinus heeft al grote dingen bereikt”, concludeert Luyendyk dan ook, al wacht Van Kalmthout volgens hem nog veel meer moois. “Zijn toekomst ziet er heel goed uit”, zegt hij over de coureur die hij als een soort mentor begeleidt. Zijn pupil ontwikkelt zich volgens Luyendyk zeer sterk. Ervaring speelt daarin een grote rol. “En hij wordt ook alleen maar meer ervaren. Of hij nog sneller wordt, vind ik lastiger om te zeggen, want hij was direct al zó snel.”

Luyendyk prijst Van Kalmthout verder voor hoe hij zijn team ECR op sleeptouw neemt. “Het is een beetje een underdogteam. Op ovals zijn ze altijd goed, maar op andere circuits zie je ze ook steeds beter worden en ik denk dat Rinus daar veel mee te maken heeft.” Van Kalmthout staat voor volgend jaar onder contract bij ECR en Luyendyk denkt dat hij daar goed zit. Maar: “Je houdt het natuurlijk in de gaten. Want Rinus is gewild, bij bijna alle teams.”

