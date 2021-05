Rinus van Kalmthout is happy met zijn eigen optreden in de Indy 500, maar had het geluk niet aan zijn zijde. Een gele vlag op een ongelukkig moment en vertraging bij zijn laatste pitstop zorgden ervoor dat hij als achtste finishte.

Daarvoor zat ‘VeeKay’, zoals zijn bijnaam in Amerika luidt, juist steevast in de kopgroep. “Het voelde heel goed, ik ben blij met hoe ik het heb gedaan”, vertelt hij voor de camera van de Indycar Series zelf. “Ik finishte dus als achtste, maar reed in de eerste stint op kop.”

Van Kalmthout reed in totaal 32 rondjes op de eerste positie rond. Meer dan de latere winnaar Hélio Castroneves, terwijl alleen de uiteindelijke nummer twee Alex Palou (met 35 ronden) en zijn eigen teamgenoot Conor Daly (40 ronden) langer op kop reden.

In de ronden die Daly op kop reed, werd ook duidelijk een teamspelletje gespeeld bij ECR, met Van Kalmthout die in tandem achter hem aanreed. “Ik wilde toen brandstof sparen achter Conor. Helaas viel er toen echter een gele vlag niet onze kant op”, zegt hij, met Graham Rahal die tijdens de derde reeks pitstops crashte vanwege een los wiel.

Van Kalmthout aan kop van de Indy 500, voor Colton Herta.

Pech in de pits

Tijdens de laatste twee pitstopseries verloor Van Kalmthout de aansluiting met de kopgroep. Vooral zijn laatste stop verliep niet vlekkeloos. Hij werd bij het inrijden van de pits gehinderd door Ryan Hunter-Reay en tijdens zijn stop zelf bleef de krik hangen. Na die laatste reeks stops lag hij dus ineens dertiende.

“Je moet ook geluk hebben om de Indy 500 te winnen”, weet Van Kalmthout. “Ik haalde op het eind nog wel vijf man in, maar Lady Luck stond niet aan onze zijde.” Het positieve, besluit hij echter, is dat er dit seizoen nog veel races in het verschiet liggen. “En nog veel Indy 500’s in mijn toekomst.”

