De Braziliaan Hélio Castroneves heeft de illustere Indy 500 voor de vierde keer op zijn naam geschreven. De Nederlander Rinus van Kalmthout finishte – na lang vooraan te hebben gereden – als achtste.

Spider-Man Castroneves vierde zijn overwinning in stijl: door in de hekken te klimmen en zijn overwinning dichtbij een deel van het in totaal 135.000-koppig publiek te vieren. De ontlading was groot bij Castroneves, tegenwoordig parttimer in de Indycar Series. Dit nadat hij eind 2017 zijn fulltime-zitje kwijtraakte bij Penske, het team waarvoor hij de eerste drie keer ‘de 500’ won.

‘Spider-Man’ Castroneves viert feest op de voor hem kenmerkende wijze.

De afgelopen drie jaar werd bij Penske nog wel een gelegenheidszitje ingeruimd voor Castroneves voor de Indy 500. Dit seizoen komt Castroneves – hij mag met recht een Indy 500-specialist worden genoemd – echter slechts deeltijd in actie voor underdogteam Meyer Shank Racing. Castroneves begon de race als achtste en zat eigenlijk de hele race in de kopgroep. In de slotfase ging het gevecht tussen de 46-jarige veteraan en Spaanse jongeling Alex Palou.

Palou, 24, en Castroneves wisselden in de slotfase stuivertje terwijl ze een gaatje sloegen naar achtervolgers Simon Pagenaud, Pato O’Ward en Ed Carpenter. Castroneves maakte in ronde 198 van de 200 ronden de beslissende move. Hij pakte Palou toen buitenom bij het ingaan van bocht één. Castroneves voegt zich met zijn vierde zege in de 500 in een illuster rijtje, met de Amerikaanse autosportgrootheden A.J. Foyt, Al Unser Sr. en Rick Mears.

Van Kalmthout

Achter Castroneves en Palou finishten Pagenaud, O’Ward en Carpenter op de plekken drie tot en met vijf. De Amerikaanse jongelingen Santino Ferrucci en Sage Karam pakten de plekken zes en zeven, voor Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout op P8. De Nederlander begon als derde van de eerste rij, deed in het begin goed mee in de kopgroep en reed een flink aantal ronden op kop.

Rinus Van Kalmthout reed een tijd op kop in de Indy 500.

Van Kalmthout toonde zoals wel vaker dit jaar zijn snelheid voor het team van Ed Carpenter Racing. Tijdens en na de laatste twee pitstops verloor hij echter wat tijd en de aansluiting. Vooral zijn laatste stop was niet ideaal, met Ryan Hunter-Reay die hem flink hinderde bij de pitingang én de krik die bleef hangen bij zijn stop. In het kampioenschap deed hij – met dubbele punten op het spel – wel goede zaken door als vierde van de fulltimers te finishen.

