IndyCar-coureur Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout heeft opnieuw indruk gemaakt met knappe inhaalraces. Hij herstelde zich tijdens de twee races op de Iowa Speedway knap van een lastige kwalificatie waarbij hij buiten de top-20 viel. De Nederlander, rijdend voor Dale Coyne Racing, eindigde in de races vervolgens als zestiende en twaalfde.

Op de short oval in Newton (Iowa) werd het raceweekend geplaagd door noodweer. Vrijdagtrainingen vielen in het water door een tornado en hevige regenval, waardoor Van Kalmthout slechts beperkt kon rijden voor de kwalificatie. Die verliep moeizaam: in zijn snelle run schampte hij de muur en moest hij liften, wat resulteerde in een 25e en 26e startplek.

In de races revancheerde Van Kalmthout zich echter. In de zaterdagwedstrijd (Synk 275) reed hij gestaag naar voren en finishte als zestiende. In de tweede race (Farm to Finish 275) koos zijn team voor een alternatieve strategie met een vroege pitstop. ‘VeeKay’ lag zelfs korte tijd op koers voor een zevende plaats, maar een late neutralisatie en het bandenvoordeel van concurrenten zorgden ervoor dat hij uiteindelijk als twaalfde over de streep kwam.

“In de kwalificatie zat het echt tegen, maar in de races hebben we goed werk geleverd,” aldus de Nederlander. “We hebben waardevolle punten gepakt en laten zien dat we ook vanuit het achterveld kunnen knokken.”

De IndyCar-serie vervolgt komend weekend met de Honda Indy Toronto, de enige race buiten de Verenigde Staten. Die start zondagavond om 18.25 uur Nederlandse tijd.

Lees hier alles over de GP België

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.