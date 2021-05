‘Een perfecte dag’, dat had Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout op 15 mei 2021 achter het stuur van zijn bolide van Ed Carpenter Racing onderweg naar zijn eerste zege. De Nederlander knokte zich in de Indy GP van de zevende naar de eerste plek. “Dit is een droom die uitkomt.”

En die droom komt niet alleen uit voor de pas twintigjarige Van Kalmthout zelf, maar ook voor zijn familie, zo weet hij. “Mijn ouders hebben er alles voor opgegeven om dit voor elkaar te krijgen”, vertelt hij in NBC’s Indycar-uitzending. “Voor het team is dit natuurlijk ook een droom”, beseft de coureur van het kleine ‘ECR’, dat in 2016 voor het laatst een race won. “Ik ben het team enorm dankbaar. De auto was geweldig. Dit was een perfecte dag.”

Gevraagd of hij voor de race had gedacht dat hij had kunnen winnen, grijnst Van Kalmthout veelzeggend: “Ik dacht het eigenlijk wel, ja. We hadden namelijk een awesome start van het weekend, ons beste begin ooit. De zevende startplek voor de race was niet amazing, maar ik wist dat we de auto hadden”, geniet Van Kalmthout van zijn eerste zege. “Ik ben extreem blij, en ook heel dankbaar aan het oranjelegioen.”

Van Kalmthouts eerste Indycar- zege heeft wat de Nederlandse autosporthistorie betreft natuurlijk ook een speciaal randje, want deze volgt exact vijf jaar na Max Verstappens eerste zege in de Formule 1.

Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout viert zijn eerste Indycar-zege. Foto: Indycar Media.

Trotse ouders

Net als Max en Jos Verstappen, vormen ook Rinus en zijn vader Marijn van Kalmthout een twee-eenheid. “Top jongen!”, feliciteert vader Van Kalmthout zijn zoon met een stevige omhelzing in victory lane. “Dit is ongelofelijk”, vertelt Marijn van Kalmthout op zijn beurt voor de camera van NBC. “Rinus heeft het fantastisch gedaan. We wisten dat ie snel was, maar hij moest wel van P7 komen.”

“De strategie was goed en het team heeft een geweldige job gedaan. De auto en motor waren ook geweldig. Het lijkt misschien of het snel is gegaan”, doelt vader Van Kalmthout op hoe zijn zoon pas vorig jaar in de Indycars debuteerde, en nu al zijn eerste zege pakte, “maar voor ons is het een lange weg geweest. We hebben er zo hard voor gewerkt.” Ook moeder Evelien kan haar geluk niet op: “Ik ben zó trots op je.”

