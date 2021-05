De Nederlander Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout heeft zijn eerste Indycar-zege gepakt door de Indy GP te winnen. Van Kalmthout trok de wedstrijd van de zevende startplek naar zich toe.

“Ik hoef maar zes auto’s in te halen om te winnen. Ik heb wel eens voor grotere uitdagingen gestaan”, verklaarde Van Kalmthout strijdlustig via social media, voorafgaand de Indycar-race op Indianapolis’ road course. De eerste had Van Kalmthout al bij de start te pakken, teamgenoot Conor Daly, die ver terugviel door een incident in de eerste bocht.

De volgende – Scott McLaughlin – volgde direct na de eerste reeks stops, met Van Kalmthout die zelf een rondje eerder was gestopt en gelijk toesloeg op zijn beter opgewarmde banden. Kort daarop pakte hij tweevoudig Indycar-kampioen Josef Newgarden ook eenvoudig in, en lag zo vierde bij de tweede reeks stops.

Van Kalmthout onderstreepte zijn aanvalsdrift direct daarna gelijk door zijn bolide tussen een Ganassi-sandwich van achterblijver Jimmie Johnson en rivaal Alex Palou door te prikken, waarmee hij P3 afpakte van Palou. Daarna pakte hij de van pole vertrokken Romain Grosjean met wéér een knappe move, in de chicane achterop de baan.

De inhaalacties op Palou en Grosjean waren beslissend voor Van Kalmthout onderweg naar zijn eerste Indycar-zege. Koploper Scott Dixon hanteerde namelijk een iets andere strategie en moest nog een stop maken. Zo kwam Van Kalmthout in ronde 49 op kop – en daar bleef hij ook.

De coureur uit Hoofddorp bouwde zijn voorsprong op Grosjean, ook na de laatste reeks stops, vakkundig uit en had alles onder controle. Van Kalmthout stelde zo zijn eerste Indycar-overwinning veilig. Een mooi detail: zijn eerste overwinning volgt exact vijf jaar na Max Verstappens eerste Formule 1-zege.

Derde Nederlandse winnaar

Van Kalmthout is de eerste Nederlander die een Indycar-race wint sinds Robert Doornbos op 29 juli 2007 in San José won, al was dat in de ChampCar-klasse, met de Indycars die toen waren opgedeeld in ChampCar en de Indy Racing League (IRL). Arie Luyendyk won op 11 oktober 1998, in Las Vegas, als laatste Nederlander in de IRL een race.

Luyendyk is natuurlijk vooral bekend om het tot twee keer toe winnen van de grootste Indycar-race van allemaal: de Indy 500. Luyendyk deed dat in 1990 en 1997. De Indy 500 van 2021 is over twee weken, op 30 mei. Volgend weekend is de kwalificatie voor The Greatest Spectacle in Racing.