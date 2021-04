De Nederlandse Indycar-coureur Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout begint aanstaand weekend aan zijn tweede seizoen in de topklasse van de Amerikaanse single-seaters. Als Rookie of the Year van 2020 is adel verplicht en weet hij steeds meer ogen op zich gericht, maar steekt hij zijn ambitie ook zelf niet onder stoelen of banken: “Ik denk echt dat we kans maken om de eerste race te winnen.”

Die eerste race, die is aanstaande zondag in Barber, Alabama. Het is alweer even geleden dat er een Indycar-race op het programma stond; het slotnummer van 2020 werd eind oktober immers al afgewerkt. Na een lange winter wachten (en hard trainen, natuurlijk) grijpt ‘VeeKay’ de kans om weer te gaan racen gretig met beide handen aan. Zij het niet met alle tien zijn vingers even vast, want eentje daarvan brak hij een week geleden bij een crash op Indianapolis.

“Mijn linker wijsvinger”, legt hij de vinger (sorry) op de zere plek. Al doet het niet echt pijn, vertelt Van Kalmthout in gesprek met FORMULE 1 Magazine. “Het gaat goed. Ik heb een kleine brace gekregen en het team heeft mijn stuurtje aangepast door de schakelflipper links wat kleiner te maken. Mijn vinger is nu immers wat minder flexibel. Maar verder kan ik alles gewoon doen hoor”, stelt hij Indycar-minnend Nederland gerust.

Schrikken en balen

“Het was wel even schrikken natuurlijk”, zegt hij over zijn crash in Indianapolis’ meedogenloze muur. “Je baalt eerst natuurlijk vooral, daarna kijk je of alles het nog doet”, verwijst hij niet naar de auto, die duidelijk in de kreukels lag, maar naar zichzelf. “Ik ben blij dat het bij die gebroken vinger is gebleven.” Zelfs zijn zelfvertrouwen, benadrukt hij, heeft geen deuk opgelopen.

Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout maakt zich op voor zijn tweede Indycar-seizoen.

In tegenstelling wat in sommige Amerikaanse media is bericht, vertelt de coureur, waren teambaas Ed Carpenter en de manschappen van Ed Carpenter Racing niet boos. De wind was immers de grootste boosdoener. “Ze snapten het wel. Kijk, niemand lacht erom als zoiets gebeurt, maar we hebben het besproken. Het was gewoon geen ideaal moment om naar buiten te gaan, ik heb er weer van geleerd en laten we hopen dat ik zo de ‘jaarlijkse klapper’ heb gehad.”

Vorig jaar vinkte Van Kalmthout die klapper gelijk in zijn debuutweekend – in tweevoud – af op de verraderlijke Texas Motor Speedway-oval. Dit jaar trapt het Indycar-seizoen af op Barber, Alabama en dat is volgens de Hoofddorper een stuk fijnere omloop voor de ouverture. “Barber is een regulier circuit. Het is wel heel snel en er kan veel fout gaan, maar het is toch een baan waar je je sneller comfortabel voelt en minder snel in de problemen zit.”

Kansen in Barber

Een ander pluspunt, zo haalt Van Kalmthout aan, is dat hij er afgelopen winter twee keer heeft getest. En dat ging goed. Heel goed. “Ik was tijdens beide tests het snelst. Dat laat wel zien dat we er goede pace hebben. Nou zegt dat niet alles in Indycar en moet je ook slim rijden en een goede strategie én geluk hebben, maar ik denk echt dat we kans maken om te winnen.”

De nieuwe kleurstelling waarin Van Kalmthout in 2021 in Indycar mee rijdt.

Winnen is dit jaar sowieso het doel voor de coureur van Ed Carpenter Racing. Minstens één zege, zo staat op Van Kalmthouts verlanglijstje te lezen. Om na zijn eerste pole en podium – vorig jaar in één en hetzelfde weekend behaald op Indianapolis’ road course – de volgende stap te zetten. En om ‘ECR’ voor het eerst sinds 2016 terug te brengen naar Victory Lane. “Het team is ook super gemotiveerd om na vijf jaar weer te winnen.”

‘Geen koekenbakkers’

Hij erkent: het niveau was vorig jaar al hoog in de Indycars en is alleen maar toegenomen. “Het is denk ik één van de beste Indycar-velden ooit, en het zit denk ik nog dichter bij elkaar dan vorig jaar. Dat zie je ook wel aan de rookies”, doelt hij op hoe zevenvoudig NASCAR-kampioen Jimmie Johnson, drievoudig Supercars-kampioen Scott McLaughlin en Formule 1-veteraan Romain Grosjean de ‘rookieklas’ vormen. “Daar zitten geen koekenbakkers bij.”

“We moeten zien hoe het gaat, maar ik heb er veel zin en vertrouwen in”, put Van Kalmthout dat ook uit de sterke run eind vorig jaar die hem aan de eerder genoemde rookietitel hielp. De veertiende plek in de eindstand viel Van Kalmthout zelf echter een klein beetje tegen, dus dit jaar is ‘de top vijf of zes’ het doel. “Dat moet, denk ik, kunnen. Oké, het moet dan ook een beetje meezitten, maar iedereen heeft wat geluk nodig om succes te hebben”, besluit hij.

De Indycar-seizoensopener in Barber, Alabama is zondag 18 april vanaf 21:00 uur Nederlandse tijd te zien bij Ziggo Sport Racing.