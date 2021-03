‘Speciaal talent’ Van Kalmthout mikt op top-vijf en eerste zege in tweede Indycar-jaar

“Een speciaal talent”, dat is Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout volgens zijn teambaas Ed Carpenter. De Nederlandse Indycar-coureur grapt zelf dat hij zich al een ‘veteraan’ voelt, al staat hij pas aan de vooravond van zijn tweede Indycar-seizoen. De lat daarvoor ligt hoog: een zege en plek bij de eerste vijf in de eindstand staan op de Hoofddorpers verlanglijstje.

Van Kalmthout, 20 pas, is het type niet om zijn ambitie onder stoelen of banken te steken. Niet als hij zoals vorig jaar met grote regelmaat even bijbabbelde met FORMULE 1 Magazine, en ook niet ten overstaan van de (grotendeels Amerikaanse) verzamelde pers tijdens Indycars mediadagen. “Ik ben nu een heel andere coureur”, trekt hij de vergelijking met een jaar geleden, toen hij nog geen Indycar-race achter zijn naam had staan. “Inmiddels heb ik er veertien gereden. Ik merkte vorig jaar al dat ik veel vooruitgang maakte tijdens het seizoen. Het doel is nu die stijgende lijn door te trekken.”

Met één poleposition en één podiumplek streepte Van Kalmthout in 2020 al twee belangrijke mijlpalen af in zijn prille Indycar-carrière, al baalde hij wel enigszins dat hij met een veertiende plek in de eindstand net naast een plaatsje bij de top-tien greep. Dat moet dit jaar beter kunnen, denkt de coureur van Ed Carpenter Racing. “Je wil het natuurlijk altijd beter doen dan het vorige seizoen, maar ik denk echt dat we vooraan kunnen meedoen en regelmatig tot de favorieten kunnen behoren. Vandaar dat ik aan de top-vijf denk”, redeneert hij.

“Als je dan in die positie zit”, vervolgt hij zijn gedachtegang, “zal zich gedurende die zeventien races – als het meezit – ook een kans voordoen om voor de zege te gaan. We moeten vooral zorgen dat we de pace dan hebben, want qua strategie zit het meestal al wel goed”, weet ‘VeeKay’, met Indycar-races die vaak een stuk minder voorspelbaar zijn dan Formule 1-wedstrijden en door de verschillende strategieën en neutralisaties ook geregeld wat weg hebben van een loterij. “Je moet wel geluk hebben om te winnen”, erkent hij.

‘Rinus is een speciaal talent’

Dat hijzelf in staat is om mee te doen om overwinningen, daar twijfelt hij niet aan. “Ik heb vorig jaar een podium gepakt, dus als ik coureur blijf doen wat ik doe en het team blijft doen wat zij toen deden, moet het kunnen.” Daar is teambaas – en naamgever – Ed Carpenter ook van overtuigd. “Ik denk zeker dat we de performance hebben voor dat soort resultaten. Ik ben dol op Rinus’ zelfvertrouwen”, glundert Carpenter, die de Nederlander ‘een speciaal talent’ noemt.

Los van die eerste zege – en misschien wel meer – moet de top-vijf dus haalbaar zijn, meent ook de Amerikaan. Regelmaat is daarbij het sleutelwoord. “Dat is wat de Scott Dixons en Josef Newgardens momenteel scheidt van de rest”, wijst hij naar het duo dat de laatste vier Indycar-titels heeft verdeeld. Wat ECR en Van Kalmthout moet helpen, is dat ze elkaar in 2020 goed hebben leren kennen. Van Kalmthout: “We werken goed samen. Ik kan zeggen wat ik wil binnen het team en weet ook beter wat het team van me verwacht. Daar kan ik zo ook beter op anticiperen. Zo maken we elkaar beter.” Carpenter: “Rinus heeft nu een jaar ervaring, weet wat we proberen te bereiken en voelt zich meer onderdeel van het team.”

Rocket Rinus is geen robot

Ondanks het gezamenlijke enthousiasme en de gedeelde ambitie, wordt 2021 nog altijd pas Van Kalmthouts tweede Indycar-seizoen. Er is nog ruimte voor groei, er zijn nog verbeterpunten beamen zowel team als coureur. “Rinus groeit zeker, maar er is ook nog een lange weg te gaan”, drukt Carpenter zich uit als een typische teambaas. Zo’n opmerking is bij Van Kalmthout niet aan dovemansoren gericht. “Ik ben geen robot, dus kan nog veel dingen beter doen. Iedereen in het team wil ook dat we allemaal beter worden.” Al blijft hij onverminderd ambitieus. Die top-vijf en die zege? “Daar wil ik echt voor gaan. Laten we zien hoe het gaat.”

Het Indycar-seizoen begint op 18 april, in Barber, Alabama.