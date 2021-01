VeeKay of Van Kalmthout, Rinus maakt naam in de Indycars: ‘Ze weten dat ik eraan kom’

De Nederlander Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout doet dit weekend bij wijze van uitstapje mee aan de 24 Uur van Daytona, maar komt normaliter natuurlijk uit in de Indycars. De 2020 Indycar Rookie of the Year wil de stijgende lijn doortrekken in zijn tweede jaar. Zijn concurrenten zijn gewaarschuwd: Rinus komt eraan.

Hij kan er in interview met FORMULE 1 Magazine ook zelf wel om lachen: “Ik hoorde dat Arrow McLarens Pato O’Ward vorig jaar een keer riep: ‘Ik wil niet voor Rinus rijden’. Niet omdat ik hem eraf rij, maar ze weten dat ik eraan kom”, weet de Indycar-coureur die in zijn debuutseizoen de handen meermaals op elkaar kreeg met stoutmoedige inhaalacties.

Video: Rookie Rinus VeeKay’s indrukwekkende inhaalacties in de Indycars

“Als ik de pace heb, haal ik ze gewoon in – buitenom!”, grinnikt VeeKay, voor wie het ook belangrijk was zich in zijn eerste jaar in dat opzicht te laten gelden. “Je moet toch laten zien uit welk racehout je gesneden bent. Ik denk ook dat ik dat wel heb gedaan.” Dat werd ook wel onderstreept door hoe de twintigjarige Hoofddorper dus tot Rookie of the Year werd uitgeroepen – de beste nieuwkomer.

In het Indycar-klassement eindigde hij in 2020 uiteindelijk als veertiende. In zijn tweede jaar, richt hij het vizier hoger. De top tien en met wat geluk een aanval op de top zes: dat zijn de doelen die de coureur van Ed Carpenter Racing voor ogen heeft. Het liefst met minstens één overwinning op zak. Het belangrijkste, benadrukt hij echter, “is dat ik zorg dat dit seizoen nóg beter wordt dan 2020.”

In FORMULE 1 nr. 02 lees je het complete interview met Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout over hoe zijn eerste Indycar-jaar hem heeft veranderd, de valkuilen van een tweede seizoen, zijn leven in Amerika, beren op de weg (letterlijk) en nog veel meer!

