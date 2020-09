Video: Rookie Rinus VeeKay’s indrukwekkende inhaalacties in de Indycars

Geen Indycar-race dit weekend, maar dat betekent nog niet dat we niet van wat Indycar-actie kunnen genieten: de organisatie heeft een mooie video samengesteld met een aantal van de beste inhaalacties van Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout.

De Nederlandse nieuwkomer kan op veel lof rekenen in Amerika, waar hij niet alleen indruk heeft gemaakt met een aantal sterke optredens op Indianapolis, Gateway en Mid-Ohio, maar ook opvalt door zijn dappere inhaalacties.

Zoals de commentatoren graag mogen opmerken bij de moves die de twintigjarige VeeKay maakt, is hij een rookie en pas bezig aan zijn eerste Indycar-seizoen. In het rookie-kampioenschap gaat VeeKay na elf van de veertien races aan kop. In het algemeen klassement staat hij vijftiende.

Ambitieus als hij is, mikt hij hoger dan dat: “De top tien in het algemeen klassement, daar zou ik tevreden mee zijn”, vertelde hij eerder aan FORMULE 1, om met een knipoog te vervolgen: “en het rookiekampioenschap pakken, zou natuurlijk ook heel leuk zijn. Ik probeer het gewoon zo goed mogelijk te doen.”

Check hieronder de beste inhaalacties van VeeKay.