Van Kalmthout: ‘Niet gedacht dat Grosjean nog naar Indycar zou komen, maar is een mooie naam’

Rinus van Kalmthout heeft zijn eerste Indycar-test van 2021 er alweer opzitten en zit ondanks dat zijn optreden op Daytona niet doorging ook weer ‘in het race-ritme’. Tijd om bij te praten met de Nederlander die nog wat langer moet wachten op Indycars seizoensstart en er een paar bekende collega’s bij krijgt, waaronder Romain Grosjean.

Rinus, je had vorig weekend de 24 Uur van Daytona moeten rijden, maar je team viel al uit voor je aan de beurt was. Was het toch een mooie ervaring?

“Het was zeker gaaf, al had ik natuurlijk het liefst wel geracet. Het hoort er echter bij in de endurance-racerij, je rijdt met vier man, dus dit kan gebeuren. Het was ook wel echt wat anders dan in de Indycars, ook omdat je een dak boven je hoofd hebt.”

Hoe verhoudt zo’n LMP2 zich verder tot een Indycar?

“Zo’n LMP2 is toch wel een stuk langzamer. Ze zeggen dat ie meer downforce heeft dan een Indycar, maar in een Indycar benut je de downforce beter. Weet je, vergeleken met een Indycar is eigenlijk niks meer snel. Al is een LMP2 zeker geen langzame auto, hoor!”

Volgend jaar beter dan, wat Daytona betreft?

“Ik denk er nu nog niet heel erg over na. Het belangrijkste is dat als ik het doe, het niet afleidt van het Indycar-seizoen en mijn voorbereidingen daarop.”

Daarover gesproken, je had maandag je eerste testdag van 2021, op Sebring. Hoe ging dat?

“Goed! We hebben veel kunnen testen, dus ik heb niet veel te klagen, haha. Het was gewoon een goede testdag: we zijn veel met de dempers bezig geweest. Dat is één van de weinige gebieden op een Indycar waarvan de ontwikkeling redelijk vrij is, dus dat is heel belangrijk. We hebben veel nuttigs geleerd en de auto er een beetje omheen kunnen afstellen. Met de voorbereidingen op Daytona erbij, zit ik weer helemaal in het race-ritme.”

De seizoensstart van de Indycars op Barber, in Alabama, is uitgesteld naar 18 april. Zo wordt het nóg wat langer wachten.

“Ja, maar ik ben blij dat we kunnen gaan racen. Ik denk ook wel dat het 18 april gewoon doorgaat. Ze wilden de race aanvankelijk namelijk zelfs een week eerder houden, maar vanwege de tv-uitzendingen (die worden in Indycar altijd afgestemd op andere grote Amerikaanse sporten, red.) zijn ze voor een weekje later gegaan. Het is hier in Amerika qua coronamaatregelen verder best stabiel. Vandaar dat ik ook denk dat we gewoon kunnen racen, met hopelijk door het seizoen heen steeds meer fans erbij.”

In 2021 zijn er ook wat nieuwe namen in de Indycars, Grosjean is daarbij natuurlijk een bekende voor Formule 1-fans. Wat vind je van zijn komst?

“Ik had na zijn crash in Bahrein eigenlijk niet echt verwacht dat hij nog naar de Indycars zou komen, al had ik wel wat roddels gehoord. Hij is echter zeker een aanwinst. Het wordt ook een mooi ‘rookiekampioenschap’ met Grosjean, Jimmie Johnson en Scott McLaughlin (Grosjean is 34, zevenvoudig NASCAR-kampioen Johnson 45 en drievoudig Supercar-kampioen McLaughlin 27, red.).”

Ze hebben grote schoenen te vullen; jij bent de rookie of the year van 2020…

“Uiteindelijk doen Grosjean en Johnson niet het hele seizoen, dus McLaughlin moet ‘m logischerwijs pakken – zolang het tussen die drie gaat en er geen nieuwe rookie bijkomt. Grosjean, Johnson en McLaughlin: dat zijn aardige namen. Dat is mooi voor Indycar en goed voor de publiciteit.”

Je zit nu nog in Florida, hoe is het daar verder qua corona?

“Buiten dat je hier overal mondkapjes moet dragen, is het leven zowat normaal. Ik ben natuurlijk al een tijdje weg uit Nederland, maar van wat ik zie, lijkt het wel een hele andere wereld wat dat betreft.”