Indycar maar geen ovals voor Grosjean in 2021 na F1-exit met horrorcrash

Romain Grosjean strijkt zoals verwacht in 2021 in Amerika neer om in de Indycars aan de slag te gaan. De ovals, waaronder de prestigieuze Indy 500, laat de Fransman daarbij links liggen nu hij bij Dale Coyne Racing instapt.

Grosjeans auto wordt daarbij niet enkel door Dale Coyne Racing ingezet, maar in samenwerking met Rick Ware Racing. Wie Grosjeans bolide overneemt voor de oval-nummers is nog niet bekend. De Formule 1-veteraan neemt enkel de stratencircuits en zogenaamde road courses voor zijn rekening.

De 34-jarige Grosjean stond sowieso al huiverig tegenover racen op ovals en zeker na zijn vurige horrorcrash in Bahrein, waarbij hij brandwonden aan zijn handen opliep, liet hij weten het zijn vrouw en drie kinderen niet aan te willen doen dat hij op de in zijn ogen gevaarlijke kombanen moet racen.

Lees ook: Door de lens van Peter: ‘Ben met lood in de schoenen naar crash Grosjean gegaan’

‘Nieuw hoofdstuk’

“Ik verheug me enorm op deze kans om in Amerika in de Indycars te racen”, zegt Grosjean. “Ik had verschillende opties voor komend seizoen, maar Indycar was mijn favoriet.” Waar hij ook naar uitziet, is het ‘eerlijker speelveld’. “Het wordt spannend om weer voor zeges en podiums te vechten.”

Zijn eerste Indycar-test staat ook al op de agenda voor Grosjean: 18 februari. “Mijn linkerhand geneest nog”, verwijst Grosjean naar het ernstigste kwetsuur na zijn crash in Bahrein, “maar ik ben zo goed als klaar om weer in een raceauto te stappen en aan dit nieuwe hoofdstuk te beginnen.”

Door de ovals over te slaan, mist Grosjean zoals de Indycar-kalender er nu uitziet vier van de zeventien races, waaronder de beroemde Indy 500. Qua reguliere banen en stratencircuits heeft Grosjean genoeg ervaring; in de Formule 1 kwam hij tot 179 Grands Prix.

Een topteam is Grosjeans nieuwe werkgever Dale Coyne Racing overigens niet, al heeft het wel een reputatie coureurs hun kunnen te laten tonen. Zo verdiende Alex Palou in 2020 bij ‘DCR’ een transfer naar topteam Ganassi. De afgelopen vijf jaar won het twee races en pakte zes verdere podiumplekken.

Lees ook: Grosjean beseft: ‘F1-carrière zit erop, en wil ook niet meedoen om het meedoen’