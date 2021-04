Video: Van Kalmthout breekt vinger in harde crash op Indianapolis: ‘Maar ik ben oké’

De Nederlandse Indycar-coureur Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout heeft een vinger gebroken in een crash tijdens een test op Indianapolis. De coureur van Ed Carpenter Racing doorstond de forse klapper verder zonder grote kleerscheuren.

Van Kalmthout verloor de controle over zijn Dallara – Chevrolet in bocht één op Indianapolis’ zowel beroemde als beruchte Brickyard en kwam hard in aanraking met de muur. “Het was een heel gek moment”, vertelt hij de verslaggever van dienst van de Indycar Series.

Bocht één op Indianapolis, weet ‘VeeKay’, is normaal makkelijk vol gas. “Bij het ingaan van de bocht voelde het nog goed, maar toen dook de voorkant van de auto naar beneden en was ik ‘m kwijt. Dan ben je een passagier”, verhaalt hij.

