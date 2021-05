Voor Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout wacht op 30 mei het hoofdnummer van het Indycar-seizoen, met de Indianapolis 500. Dit weekend wordt de raceactie in Indiana alvast afgetrapt met wat hijzelf ‘het introotje’ noemt, met de Indy GP op de road course, met twee weken daarna dus de race op de beroemde oval.

Vorig jaar stonden er, met de door corona geteisterde kalender, twee races op Indianapolis’ road course op het programma. “Ik werd daarin vijfde en derde, dus als je zo door telt, pak ik nu de eerste plek”, grapt Van Kalmthout in gesprek met FORMULE 1 Magazine, verder gesterkt doe hij er in 2020 ook een keer pole pakte.

“Volgens mij zeg ik het tegenwoordig zowat voor elke race, maar ik heb wel echt het gevoel dat we elke race mee kunnen doen om de overwinning”, vervolgt Van Kalmthout, die 2021 ook sterk is begonnen met drie toptien-klasseringen in vier races. “Ik ben ook gewoon heel content met de start van het seizoen.”

‘Introotje’

De race op Indianapolis’ road course is daarbij voor Van Kalmthout natuurlijk het voorafje voor het hoofdnummer, de illustere Indy 500. “Dit is echt een introotje”, beaamt hij. “Toch kijk ik er erg naar uit, als ik dus zie hoe het vorig jaar ging.” Na het raceweekend begint ook gelijk de twee weken durende voorbereiding op de Indy 500. “We testen dan bijna elke dag.”

“Zonder dat je het in de gaten hebt, is het best een aparte druk en drukte die je dan voelt. Het kan wel stressvol zijn”, zegt de slechts twintigjarige ervaringsdeskundige, die het vorig jaar in zijn rookieseizoen natuurlijk ook al meemaakte. Toen kwalificeerde hij zich als vierde en beste Chevrolet-rijder, maar finishte als twintigste na een fout in de pits.

“Dat was de onervaren Rinus van pas negentien jaar oud, nu ik twintig ben, voel ik me een echte veteraan!”, grapt hij. Toch heeft hij veel geleerd van vorig jaar. Hij gaat de mei-maand op Indianapolis nu ook in terwijl hij weet wat hem wacht, met één groot verschil: “Dit keer zijn er natuurlijk fans bij, wat super is.”

Bitcoin-bolide

Ook anders is de kleurstelling waarin Van Kalmthout aan de start zal staan. Voor ‘de 500’ ruilt hij het rood-zwart-wit dat zijn bolide van ECR dit jaar siert in voor een Bitcoin-livery: zwart met oranje bollen. Zo heeft zijn auto indirect ook een soort van Nederlands tintje. Via partner Strike loopt er, met een QR-code op Van Kalmthouts auto, ook een crowdfundingactie om activiteiten op en om het circuit te financieren.

Lekker fietsen

Van Kalmthout zelf kan zich in elk geval in een bekende omgeving voorbereiden op de races op Indianapolis: hij woont op een steenworp afstand, met uitzicht op het circuit. Vorig jaar ging hij er zelfs op de fiets heen. Die zal hij dit jaar ook genoeg gebruiken, in elk geval aan het eind van elke dag op de befaamde Brickyard. “Hoe druk het ook is met het testen, team en trainen, aan het eind van elke dag fiets ik minstens een halfuur. Gewoon de kop even leegmaken.”

