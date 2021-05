Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout heeft in de tweede race van de Indycar-‘dubbel’ op Texas zijn derde top tien-finish van het seizoen behaald. De Nederlander finishte als negende op de baan net buiten Fort Worth.

Van Kalmthout startte de race, na het schrappen van de kwalificatie vanwege de voorspelde regen, op basis van de kampioenschapsstand als twaalfde. Daar had hij geluk mee, want pal achter hem ging het mis bij het oplijnen voor de start, met een flinke kettingbotsing. Zes coureurs waren gelijk klaar, waaronder Alexander Rossi en Sébastien Bourdais.

Ed Carpenter Racing, het team van Van Kalmthout, riep hem daarop naar binnen voor nieuwe banden en om de auto af te tanken. Vanwege het ‘niet juist uitrijden van de pits’ kreeg hij wel een straf en moest achteraan sluiten. Van Kalmthout vond daarna echter nog wel zijn weg naar voren in Texas.

Top tien

Bij het vallen van de vlag na 248 rondjes over de razendsnelle oval, was Van Kalmthout negende. “Het was een vrij goede race. Ik ben best blij met de negende plek. Er gebeurde deze race van alles, maar wij bleven vrij foutloos. We hebben eruit gehaald wat erin zat en hebben goede punten gepakt met een top tien-finish.”

Van Kalmthout verlaat Texas ook nog eens met een bonuspunt omdat hij vijf rondjes op kop reed tijdens de pitstops. Scott Dixon, de winnaar van race één, reed ook in race twee de meeste ronden op kop (163) maar moest uiteindelijk genoegen nemen met de vierde plek.

Race twee in Texas werd namelijk gewonnen door Patricio O’Ward van Arrow McLaren, met Josef Newgarden en Graham Rahal die het podium compleet maakten. Er volgt nu een week rust op de drukke Indycar-kalender, met de volgende race op 15 mei op de road course van Indianapolis.

