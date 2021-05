Rinus van Kalmthout moest het door pech met de gele vlaggen en een probleem met de ophanging van zijn auto met de twintigste plek doen in de eerste Indycar-race in Texas. Titelverdediger Scott Dixon trok de zege naar zich toe.

Van Kalmthout begon de race in Texas als achtste, met de kampioenschapsstand die de startopstelling bepaalde na het schrappen van de kwalificatie vanwege (voorspelde) regen. Hij deed in de eerste helft van de 212 ronden tellende race ook goed mee in de top tien, maar zakte daarna naar plek twaalf.

De coureur van ECR kwam ook van die positie naar binnen voor zijn laatste stop, maar had de pech dat er kort daarna een neutralisatie nodig was na een crash van James Hinchcliffe. De Nederlander kwam daardoor op een ronde achterstand op de korte en snelle Texas Motor Speedway en kon die niet meer inlopen. Zo finishte hij op P20.

Snel maar ongelukkig

“Een heel zware race”, vat Van Kalmthout zijn zaterdagavond in Texas samen. “Het ging vrij goed, tot we die pech hadden (met de neutralisatie, red.). De snelheid was er echter wel en er had een goed resultaat in gezeten.” Dat was dan ook wel tot de wishbone cover, onderdeel van de ophanging, stuk ging, wat hem later in de race afremde.

“Het voelde toen haast alsof er een parachute aan mijn auto hing”, meldt hij via social media. “Gelukkig wacht ons zondag een nieuwe dag en nieuwe kans”, doelt hij op hoe het weekend een double header is, met vanavond iets na 23:00 uur Nederlandse tijd race twee. Van Kalmthout begint race twee in Texas als twaalfde of dertiende.

De eerste wedstrijd werd zoals gezegd gewonnen door Dixon. De show werd echter gestolen door zijn landgenoot Scott McLaughlin. De Nieuw-Zeelandse rookie knokte zich in zijn eerste oval-race van de vijftiende naar de tweede plek. Patricio O’Ward finishte als derde. Zie hieronder de samenvatting, inclusief een aantal flinke crashes.

Race twee in Texas is vanaf 23:00 uur Nederlandse tijd te zien bij Ziggo Sport Docu. Ziggo Sport Racing schakelt na de NASCAR-race, zo rond 00:30 uur, over naar de Indycar-race.

