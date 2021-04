Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout is sterk begonnen aan zijn tweede Indycar-seizoen, maar in het derde weekend wacht een terugkeer naar de Texas Motor Speedway waar hij vorig jaar zo’n lastig debuut kende.

Het Indycar-seizoen begon vorig jaar, na het nodige uitstel, op de razendsnelle en tricky oval in Texas. Van Kalmthout had er wat hij later een ‘nachtmerrie’ noemde, met een crash in de vrije training die hem deelname aan de kwalificatie kostte en vervolgens ook een crash in de race.

Bij Indycars terugkeer naar Texas, staat Van Kalmthout er inmiddels een stuk beter op. De Nederlander herpakte zich na zijn valse start immers sterk in zijn debuutseizoen en werd zelfs nog rookie of the year. Van Kalmthout heeft de stijgende lijn begin 2021 ook doorgetrokken, met twee top tien-klasseringen in de eerste twee races.

Eerherstel

Het doel is dan ook om in Texas wederom vooraan te zitten, maar, erkent Van Kalmthout ook: “Na vorig jaar ben ik in Texas ook wel op zoek naar eerherstel.” Dat zijn team ECR met teambaas en teamgenoot Ed Carpenter in 2020 als vijfde finishte in Texas, geeft daarbij vertrouwen. “Dat moeten wij dus ook kunnen”, meent Van Kalmthout.

“Ik verheug me ook echt op Texas”, zegt hij na zijn sterke seizoensstart. Gesterkt door een goede test in Texas van de winter. “Die test was top. Onze auto deed het toen echt goed in het verkeer.” De coureur uit Hoofddorp rekent er dus op ‘een goede auto’ te hebben terwijl hij op eerherstel jaagt tijdens de double header in de Lone Star State.

De eerste Indycar-race in Texas is in de nacht van zaterdag op zondag om 01:00 uur Nederlandse tijd te zien bij Ziggo Sport Racing. Race twee is zondagavond vanaf 23:00 te volgen via Ziggo Sport Docu. Ziggo Sport Racing schakelt die nacht rond 00:30 uur, na de NASCAR-race in Kansas, over naar de Indycar-race in Texas.

