Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout is ook in 2021’s tweede Indycar-race in de top tien gefinisht. De Nederlander stuurde zijn ECR-bolide in de straten van St. Pete, Florida naar de negende plek.

Van Kalmthout begon de race in St. Pete als zevende en pakte bij de start gelijk een plekje af van Pato O’Ward. Al vrij vroeg in de eerste stint moest de coureur van Ed Carpenter Racing een beetje lossen bij nummer vijf Sébastien Bourdais, al sloeg hij een aantal aanvallen van Graham Rahal aanvankelijk vakkundig af.

Na een korte neutralisatie – nodig vanwege een crash van Jimmie Johnson – werd ‘VeeKay’ kort na de herstart echter door Rahal verschalkt. Alexander Rossi passeerde de Nederlander een paar ronden later terwijl zich een treintje begon te vormen achter Van Kalmthout. Die worstelde – niet geholpen door een lock-up – op de zachte banden.

Herstarts

Na zijn eerste stop en wissel naar harde banden kwam Van Kalmthout als twintigste weer naar buiten. De coureur uit Hoofddorp toonde daarna in vrije lucht zijn snelheid, maakte veel tijd goed en lag na de eerste reeks stops weer in de top tien.

Na de tweede reeks stops volgden de neutralisaties elkaar snel op. Bij de laatste daarvan, in ronde 83, lag Van Kalmthout negende, maar werd vrijwel direct gepasseerd door Penske’s Will Power. Van Kalmthout deed echter nog wat terug met een inhaalactie op Bourdais en finishte zodoende dus als negende.

Zege voor Herta

In het kampioenschap staat Van Kalmthout, die vorige week op Barber als zesde was gefinisht, op een gedeelde zesde plek. De race in Florida werd gewonnen door Colton Herta, voor Josef Newgarden en Simon Pagenaud. Ex-Formule 1-coureur Romain Grosjean werd dertiende. NASCAR-legende Johnson, na veel problemen, 22ste.