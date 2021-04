De Nederlander Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout is – met gebroken vinger en al – als zesde gefinisht in de Indycar-seizoensopener op Barber, in Alabama. De race werd gewonnen door de Spanjaard Alex Palou. Ex-Formule 1-coureur Romain Grosjean finishte als tiende in zijn Indycar-debuut.

Heel even moest Van Kalmthout – die twee weken geleden een vinger brak bij een crash op Indianapolis – vrezen dat zijn race al over was voor deze goed en wel was begonnen. De coureur van Ed Carpenter Racing kon de chaos namelijk net niet helemaal ontwijken toen Josef Newgarden in de openingsronde in de fout ging, spinde en over de baan tolde. Wat volgde was een kettingbotsing in de middenmoot, waar ook de als veertiende gestarte ‘VeeKay’ zich bevond.

Van Kalmthout liep een lekke band op en even werd gevreesd dat er een nieuwe voorvleugel nodig was. Verdere inspectie in de pits terwijl de race geneutraliseerd was, wees echter uit dat Van Kalmthout het ook zonder neuswissel af kon. Kort na de herstart volgde alweer een neutralisatie, na een spin van Jimmie Johnson. De beslissing om weer binnen te komen en de auto af te tanken, betaalde zich daarna mooi uit voor ‘VeeKay’ en ECR.

De race ontspon zich daarna namelijk als een strategisch steekspel. De keuze ging tussen een twee- of driestopper. Polesitter Pato O’Ward en Alexander Rossi zaten op de laatste strategie, en dat bleek de verkeerde. De tweestoppers Palou, Will Power en sluipmoordenaar Scott Dixon – de zesvoudig kampioen en titelverdediger – wisten ze namelijk zo via de stops te verschalken. Van Kalmthout zat, los van zijn stops zo vroeg in de race, praktisch op een tweestopper.

(tekst loopt door onder de foto)

Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout in actie op Barber tijdens de Indycar-aftrap.

De Nederlander klauterde zo telkens knap naar de voorkant van het veld toen de driestoppers de pits in doken en lag zelfs nog een rondje op kop. Van de achttiende plek bij de tweede herstart, vond hij zijn weg zo via de stops naar P6 – al kwamen er ook een aantal knappe inhaalacties aan te pas. “Dit had ik niet gedacht na de eerste ronde”, gaf hij zelf ook toe via social media. “Bedankt voor de geweldige auto, ECR, hij voelde goed aan.”

Aan kop van het veld dankte Palou zijn zege behalve aan de strategie ook aan een indrukwekkend lange en sterke eerste stint. De nieuwkomer bij het team van Ganassi, Palou reed vorig jaar voor Dale Coyne Racing, betaalde het vertrouwen van zijn nieuwe baas zo gelijk terug. De afgezakte O’Ward wist zich met een eindsprint nog wel op te werken van de zesde plek bij zijn laatste stop naar de vierde op de streep. Rossi moest het met P9 doen.

Ex-Formule 1-coureur Grosjean finishte als tiende bij zijn Indycar-debuut – en in zijn eerste race sinds hij met zijn horrorcrash in Bahrein afscheid nam van de Formule 1. Hij klopte zo de andere (zeer ervaren) rookie Scott McLaughlin, die dertiende werd. NASCAR-legende Johnson eindige zijn eerste Indycar-race als negentiende. Race twee van het Indycar-seizoen is volgende week, op 25 september in St. Petersburg, Florida.

Grosjean rijdt Indycar voor Dale Coyne Racing. Hij finishte bij zijn debuut als tiende.