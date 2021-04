Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout wacht, na de Indycar-aftrap op Barber van afgelopen zondag, dit weekend gelijk race twee, in de straten van St. Petersburg, Florida. De Nederlander is duidelijk over wat hij dit jaar wil: bekers.

Van Kalmthout kwam zondag in Barber al goed voor de dag met een zesde plek – ondanks dat hij met een gebroken vinger reed en slachtoffer was van de startcrash. Een slimme strategie van zijn team Ed Carpenter Racing en een aantal knappe inhaalacties brachten de coureur uit Hoofddorp echter gaandeweg goed naar voren.

“Het was awesome en echt een crazy race”, blikt van Kalmthout terug op de wedstrijd van afgelopen zondag. “Als je gelijk in de eerste race als zesde finisht, is dat bovendien geen slecht begin”, meent 2020’s Indycar Rookie of the Year, die dit jaar op een plek bij de eerste vijf of zes in het kampioenschap mikt.

Rinus van Kalmthout kan zich dit weekend alweer opmaken voor de tweede Indycar-race van 2021, in de straten van St. Pete Foto: RVK PR.

Zilverwerk

De enthousiaste twintiger zint dit jaar daarnaast op zijn eerste zege – en meer podiumplekken om voort te borduren op zijn eerste Indycar-podium van eind vorig seizoen. “Ik mik erop dit vast te houden en wat zilverwerk te verzamelen”, zet hij in op de nodige bekers en andersoortige trofeeën. “Het team verdient dat ook echt.”

Van Kalmthout staat verder te trappelen om in de straten van St. Petersburg – of St. Pete zoals ze het in de Indycar vaak noemen – weer in te stappen. “Ik ben al in St. Pete en het circuit ziet er geweldig uit. Ik kan niet wachten om weer aan de slag te gaan.”

De Indycar-race in St. Pete is zondag 25 april vanaf 18:00 uur Nederlandse tijd te zien bij Ziggo Sport Racing.

