In een nieuwe Paddockpraat Special van FORMULE 1 Magazine vertelt ex-Formule 1-coureur Marcus Ericsson over zijn overstap naar de Indycars, wat de Amerikaanse serie zo heerlijk competitief en old school maakt, waarom het helemaal niet erg is dat er ‘minder geld en luxe’ in de Indycars omgaat én vertelt over zijn leven in Amerika.

