De Formule 1 keert komend weekend terug van de zomerstop. Het Formule 1-circus trekt naar het beroemde Belgische circuit Spa-Francorchamps, waar behalve naar de auto’s ooknaar de lucht gekeken zal worden. Dat heeft ook een goede reden: het lijkt er namelijk op dat het een fris en nat weekend zal worden in de Ardennen.

Het 7 kilometer lange circuit van Spa-Francorchamps staat erom bekend dat het qua weer altijd een verrassing in petto heeft. Het ene moment schijnt de zon, het andere moment komt het met bakken uit de hemel. Zo zagen we in 2019 nog sneeuw in mei tijdens de 6 uur van Spa van het World Endurance Championship, maar zijn de Formule 1-races de afgelopen jaren vooral zonnig verlopen.

Dit jaar lijkt het een stuk frissere editie te worden dan de afgelopen jaren. Een blik op Weather.com schetst een grijs en grauw beeld. De temperaturen zullen in Spa niet hoger liggen dan 15 graden en de bewolking lijkt de overhand te krijgen. Daarbij kan regelmatig neerslag vallen in wat een vooral nat weekend lijkt te worden. De kans op regen ligt op vrijdag op 90 procent, zaterdag en zondag is dat 80 procent. Vooral op zondag is de kans op serieuzere regenbuien groot, op vrijdag en zaterdag gaat het meer om lichte regen. De wind zal in het weekend weinig tot geen rol spelen.

Zoals gezegd hebben we het hier wel over Spa-Francorchamps. Het weer kan daar van het ene op het andere moment omslaan, dus het zou zomaar kunnen dat de fans langs de baan alsnog van het zonnetje kunnen genieten. Heel warm lijkt het in ieder geval niet te worden.

