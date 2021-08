Ook zo’n zin in de hervatting van het Formule 1-seizoen komend weekend? Veel zijn het niet maar er zijn nog kaarten voor de Belgische Grand Prix op het circuit van Spa-Francorchamps, zowel voor vrijdag als voor het gehele weekend.

Mensen die vorige week teleurgesteld zijn door de mail uit Zandvoort kunnen dus alsnog genieten van een Grand Prix-weekend. En wat voor één, de GP in Spa Francorchamps is een klassieker en sinds jaren min of meer de thuisrace van Max Verstappen. De rookbommen op het Kemmel Straight zijn inmiddels een traditie en daar is nog plek.

Via Formule1.nl/tickets zijn er kaarten verkrijgbaar voor het gehele weekend, met een Bronzen Ticket kun je een plek uitzoeken aan het rechte stuk maar ook bij de razendsnelle passage bij Pouhon, de chicane van Fagnes en de aanloop naar de busstop-chicane is vrij plaats te nemen. Mensen met een ruimer budget kunnen nog een stoeltje uitzoeken bij Eau Rouge of La Source.

En is een geheel weekend in de Ardennen niet in te plannen, voor de vrijdag zijn er nog zitplaatsen bij Pouhon vrij, voor zestig euro krijg je daar twee keer een uur Formule 1-auto’s op hoge snelheid voorgeschoteld.