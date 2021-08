Max Verstappen rept na de vrijdag op Spa-Francorchamps van een ‘over het algemeen goede dag’, op zijn crash aan het eind van VT2 na, natuurlijk. Daarvoor reed Verstappen de snelste tijd.

Over zijn crash gesproken, vertelt Verstappen aan Sky Sports F1 dat hij niet weet wat er gebeurde. “Ik heb geen idee. Ik was de achterkant ineens kwijt. Ik had iets te veel overstuur om de auto nog op te vangen. Helaas raakte ik zodoende de muur”, verhaalt Verstappen.

Daarvoor, vervolgt Verstappen echter, was het een goede dag. “Ik ben heel happy met hoe het over het algemeen ging. Van de eerste op de tweede training moesten we natuurlijk wat finetunen. Maar ik ben heel blij, want het was een positieve start vandaag.”

De grote vraag voor het weekend op Spa, is natuurlijk wat het weer doet. “Dat is lastig te zeggen, qua regen. Daar hebben we hier nog niet echt in gereden.” In VT1 miezerde het immers een beetje, maar een echte bui was dat niet te noemen. Dat wordt dus aankijken wat het van het weekend wordt, weet Verstappen.

