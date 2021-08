Tiende en twaalfde: dat zijn de startplekken waar Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz het – in die volgorde – zondag mee moeten doen. De Scuderia kon geen woordje meespreken op het natte Spa-Francorchamps.

Eigenlijk kwalificeerden Leclerc en Sainz zich als elfde en dertiende, maar door de gridstraf van Valtteri Bottas schuiven ze allebei een plekje op. Die straf is pas na de kwalificatie toegepast, dus het betekende dat het er in de kwalificatie na Q2 op zat voor de Ferrari-rijders.

Voor de camera van Ziggo Sport, beaamt Leclerc dat het niet zijn beste kwalificatie was. “We waren in Q2 helaas niet op het juiste moment op de baan. Ik snap wel waarom we dat deden. Op de buienradar was te zien dat er voor het einde van Q2 nog regen zou komen. Daarom gingen we al vroeg in de sessie naar buiten op intermediates.”

“De regen kwam vervolgens echter niet meer in Q2.” Zo was Ferrari gezien, al ziet Leclerc nog kansen voor zondag. “Natuurlijk zijn er nog kansen. Er wacht ons nog een hele race. Al wordt het wel tricky. Zoals het hele weekend al tricky is, vanwege het weer. Regen, droog, zon: het weer doet hier elk kwartier weer iets anders.”

Teamgenoot Sainz twijfelt of hij nou op regen of zon moet hopen voor zondag. “Vrijdag, toen het droog was, leek wel dat de top tien halen hier dan niet makkelijk voor ons is.” Daar tegenover staat echter het slechte optreden in de natte kwalificatie. “Als het droog blijft, wordt het echter sowieso lastig voor ons. Dus doe dan toch maar regen.”

