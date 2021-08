Onder de bekende wisselvallige omstandigheden op Spa-Francorchamps heeft Max Verstappen de poleposition voor de Grand Prix van België veroverd. De Nederlander noteerde op een natte baan een rondetijd van 1:59.765 en wist daarmee bizar genoeg George Russell van de poleposition af te houden. Lewis Hamilton zal de race als derde aanvangen.

De kwalificatie op het circuit van Spa-Francorchamps werd uitgesteld vanwege hevige regenval. Typisch Spa kwam het zonnetje wel snel weer tevoorschijn en konden de coureurs na een vertraging van twaalf minuten van start op een nog steeds wel natte baan.

De verraderlijke omstandigheden zorgden ervoor dat enkele coureurs het op de intermediates probeerden, terwijl de meesten nog voorzichtig op de regenbanden aan hun eerste ronde begonnen. George Russell was op de intermediates goed onderweg, maar kwam in het gras teamgenoot Nicholas Latifi tegen en moest dus liften. De intermediates bleken wel de juiste keuze, aangezien hij ruim sneller was dan wie dan ook op die regenbanden.

Met vijf minuten begonnen de tijden naar beneden te duiken, deels omdat de baan droger werd en deels omdat iedereen nu op die intermediates een poging deed om door te gaan naar Q2. In Q1 bracht de regen in ieder geval één verrassing: beide Williams-coureurs haalden Q2. Antonio Giovinazzi, Yuki Tsunoda, Mick Schumacher, Kimi Räikkönen en Nikita Mazepin konden na één sessie al koffie drinken.

(Tekst loopt door onder de foto)

Foto: BSR Agency

Zware crash Norris

Bij de start van Q2 was het meteen dringen geblazen, want er zou opnieuw een regenbui op weg zijn naar het circuit. Met slechts drie minuten te gaan was het nog spannend voor beide Mercedes-coureurs, aangezien Hamilton en Bottas in de eliminatiezone zaten. Hoewel ze het dus even spannend maakten, konden ze met hun laatste getimede ronde wel door naar Q3. Datzelfde kon niet gezegd worden van Charles Leclerc, Nicholas Latifi, Carlos Sainz, Fernando Alonso en Lance Stroll. Laatstgenoemde zal met zijn gridstraf na de crash in Hongarije als laatste de Grand Prix van België aanvangen.

De regenbui die in Q2 niet viel, kwam wel naar beneden zetten tussen Q2 en Q3. Het kwam opnieuw met bakken uit de hemel en dus verdwenen de intermediates uit beeld. Lando Norris en Sebastian Vettel meldden op de boordradio dat er te veel plassen op het circuit lagen, maar de sessie werd niet onderbroken. Niet veel later kwam het beeld dat ze bij McLaren niet wilden zien: Norris schoot van de baan in Eau Rouge en knalde tegen de bandenstapel op de Raidillon. Vettel, die uit zijn slof schoot op de boordradio omdat de wedstrijdleiding niet eerder ingreep, liet zich van zijn sportieve kant zien en zette zijn Aston Martin even stil naast het wrak om te checken of Norris in orde was. De Brit, die zich onverwacht tot favoriet voor pole ontpopte na zijn indrukwekkende runs in Q1 en Q2, greep bij het uitstappen wel naar zijn linkerarm en moest ter controle naar het medisch centrum op het circuit.

De sessie werd lange tijd onderbroken voor de reparatiewerkzaamheden en vanwege de omstandigheden. Na ruim een halfuur werd Q3 weer hervat op een nog altijd natte baan, waar iedereen op de intermediates streed om de poleposition. Hamilton was in de eerste run ruim de snelste, maar ook nu werd de baan met de seconde beter. Dat liet George Russell zien: hij stond voor een tijdje op de poleposition en was ook sneller dan Hamilton, maar Verstappen kon in de laatste ronde nog net drie tienden vinden die hem zijn negende poleposition oplevert.

Foto: BSR Agency