Het was zaak voor Red Bull en Max Verstappen om de hervatting van het seizoen na het tumult in Hongarije en Engeland goed te beginnen en dat is gelukt. In een kraker van een kwalificatie pakt de Nederlander uiteindelijk de pole.

De Grand Prix van België groeide door de jaren uit tot de thuisrace van Max Verstappen, hij noemt het steevast zijn favoriete circuit maar een pole of een overwinning in de Ardennen ontbreekt nog op het lijstje van Verstappen. Eentje kan hij wegstrepen en wat voor één, een verregende kwalificatie zoals alleen Spa kan voorschotelen.

“Het was heel verraderlijk, ik had moeite om de auto op de baan te houden. We waren steeds zoekende naar wat nou de beste band was. Ook na die lange pauze na de rode vlag moesten we de baan weer opnieuw leren kennen. Het is een prachtige baan maar ontzettend uitdagend in natte omstandigheden. Het was zaak om te blijven rijden en je rondjes goed te timen.”

Het verraderlijke qua bandenkeuze zat in de twee regenbanden. “Je zag het in Q1, de fullwets waren te langzaam. Maar de intermediates kunnen het staande water ook niet goed verwerken. Ik ben superblij om zo na de break terug te komen en de pole te pakken.”

