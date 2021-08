Lewis Hamilton moest in de kwalificatie voor de Grand Prix van België niet alleen zijn titelrivaal Max Verstappen voor zich dulden, maar ook George Russell, die mogelijk volgend jaar zijn teamgenoot wordt bij Mercedes.

“Complimenten aan Max Verstappen, knap gedaan”, begint Hamilton zijn reactie na afloop van de kwalificatiesessie. “En ook een geweldige prestatie van George Russell. Het was voor iedereen een moeilijke dag. Ik probeer positief en kalm te blijven.”

Hamiltons huidige teamgenoot Valtteri Bottas kwam er in de natte kwalificatie niet aan te pas met de achtste tijd en moet ook nog een gridstraf van vijf plaatsen inlossen vanwege het veroorzaken van de botsing na de start van de vorige Grand Prix in Hongarije.

“Ik weet niet wat er bij hem is gebeurd”, reageert Hamilton. “Maar het is jammer, want er staan twee Red Bulls bij me in de buurt, dus zal het lastig worden met onze strategie. Hopelijk zijn er geen stortbuien morgen, maar wisselende omstandigheden zouden leuk kunnen zijn. Als het zo is als vandaag, wordt het lastig. Het is moeilijk de juiste balans te vinden tussen topsnelheid en downforce. Vandaag was misschien niet ideaal, maar we zullen zien of we morgen kunnen toeslaan.”