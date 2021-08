Sebastian Vettel was in de kwalificatie op Spa-Francorchamps niet te spreken over het gebrek aan ingrijpen van de wedstrijdleiding. De Duitser beklaagde zich op de boordradio nadat Lando Norris een zware crash had, terwijl hij zelf al aangaf dat er een rode vlag had moeten komen vanwege de te natte omstandigheden.

Het is al de hele dag wisselvallig op het circuit van Spa-Francorchamps. De regenbuien worden afgewisseld met drogere perioden, maar ook de kwalificatie werd getroffen door regenval. Tussen Q2 en Q3 kwam het weer met bakken uit de hemel. Lando Norris en Sebastian Vettel meldden al op de boordradio dat er nu veel plassen waren. Vettel riep de wedstrijdleiding zelfs op tot een rode vlag, omdat de omstandigheden te gevaarlijk waren. “Het is erg makkelijk om de achterkant van de auto op het rechte stuk te verliezen, er is veel regen”, gaf hij aan. Aan zijn oproep werd echter geen gehoor gegeven. Kort daarna ging het mis voor Norris, die de controle verloor in Eau Rouge en een harde klapper maakte in de Raidillon.

“Rode vlag, rode vlag, Norris in Eau Rouge, doe het rustig aan”, krijgt Vettel van zijn engineer te horen. “Wat zei ik nou verdomme?!”, reageerde Vettel furieus. “Wat zei ik nou?! Rode vlag!” Vettel krijgt dan te horen dat hij voorzichtig aan moet doen omdat er veel rommel op de baan ligt, en de engineer kan door de regen niet zien waar dat ligt. “Verdomme. Dit is zo onnodig. Is hij in orde?”, vraagt de bezorgde Duitser, die rustig aan naar het wrak rijdt om te checken of zijn collega in orde was. Zijn engineer antwoordt: “Dat weten we nog niet. We hebben het wel aan de wedstrijdleiding gemeld. Hij heeft jouw bericht gehoord”, klinkt het van de pitmuur. “Hij is in orde”, stelt Vettel dan vast. Norris kon zelf uitstappen, maar greep wel naar zijn linkerarm. Hij is ter controle naar het medisch centrum gebracht.

