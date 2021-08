Beitske Visser heeft, op wat pijn en blauwe plekken na, gelukkig niks overgehouden aan haar harde crash op Spa-Francorchamps. “Ik zat te bidden dat de andere auto’s me niet te hard zouden raken.”

“Ik heb geluk gehad”, spreekt Beitske Visser dat besef hardop uit in gesprek met geselecteerde media, waaronder FORMULE 1 Magazine. Vrijdag aan het eind van de middag ging het behoorlijk fout in de kwalificatie voor de W Series. Plotselinge en plaatselijke regen bij Eau Rouge – Spa’s meest beruchte bocht – betekende dat de twee auto’s voor Visser van de baan schoven. En zijzelf daarna ook. “Ik ging nog van het gas, maar verloor de achterkant op de natte baan. Ik was aan het bidden om de auto’s voor me niet te raken, maar raakte Abbie Eaton volgens mij.”

Zo stond Visser met haar twee collega’s in de uitloopzone geparkeerd, maar de kettingbotsing was daarmee nog zeker niet ten einde. Achter dit trio, schoven nog drie collega’s op hoge snelheid van de baan. “Ik zag twee auto’s mijn kant op komen”, memoreert Visser. “Ik zat te bidden dat ze me niet te hard zouden raken.” Dat gebeurde – helaas – wel. Visser kreeg nog twee behoorlijke klappen te verduren. Haar auto vloog en stuiterde in het rond, kwam kortstondig bovenop de bandenstapels, en landde vervolgens op zijn zijkant.

Lees ook: Beitske Visser naar ziekenhuis voor controle na kettingbotsing in Eau Rouge

“Zodra ik stilstond, voelde ik de pijn. Er kwam echter brandstof uit de auto, dus ik wilde er snel uit. Toen ik uitstapte, merkte ik dat mijn benen pijn deden en moest gaan zitten.” De 26-jarige Visser werd eerst naar het medisch centrum op het circuit gebracht. Daarna naar een ziekenhuis in de omgeving, ter controle. “Ze hebben veel scans gemaakt. Het was dus wachten op de resultaten. Dat er niks gebroken is, was wel een opluchting. Het deed nog wel pijn, maar toen was het wel klaar met de grote zorgen.”

(tekst loopt door onder de foto)

Visser is gelukkig grotendeels ongedeerd na haar harde crash op Spa.

‘Mijn grootste crash’

Over zorgen gesproken: die waren er ondertussen natuurlijk volop bij haar familie. “Die waren uiteraard heel geschokt. Ze zaten thuis te kijken. Er werd niet direct een herhaling getoond, wat meestal geen goed teken is. Het duurde vrij lang voor ik ze kon bellen; pas toen ik in het medisch centrum was. Gelukkig was er daarvoor al wel een video te zien waarop ik uitstapte.” Als coureur heeft Visser wel eerder crashes meegemaakt, maar: “Dit is wel de grootste crash die ik ooit heb gehad.”

Het meemaken vanuit de auto was natuurlijk zeer onprettig, maar Visser vond het vooral ‘eng’ om de video terug te zien. “In de auto gebeurde de crash zo snel, dat ik geen tijd had erover na te denken. Natuurlijk had ik wel door dat het een flinke crash was. Pas op de video, zag ik hoe groot de crash was. Eng om te zien. Toen kwam het besef.” Behalve dat ze van geluk spreekt, dankt Visser ook alle veiligheidsontwikkelingen in de autosport. “Ik heb drie harde klappen gehad uit verschillende hoeken, maar de auto’s zijn steeds veiliger geworden, daar is dit wel weer bewijs van.”

Lees ook: Visser ontslagen uit ziekenhuis na zware crash in W Series

Dat de horrorcrash uitgerekend in Eau Rouge gebeurde, waar de afgelopen jaren wel meer akelige klappers zijn geweest, heeft de discussie over die bocht weer doen opwaaien. Of er iets aan moet veranderen, vindt Visser lastig te zeggen. “Misschien geen regen meer in Eau Rouge”, kan ze er wel weer over grappen. “Deze crash was ook gewoon een ongelukkige samenloop, door de plaatselijke bui daar. In een andere bocht was het ook een crash geweest, maar met minder impact.”

Hoe hard de crash ook was, Visser blijft ook enigszins bont en blauw natuurlijk een coureur pur sang. Dus volgende week, als haar thuisrace op Zandvoort wacht in het voorprogramma van de Formule 1 zal ze er ‘zeker’ zijn, zegt ze. “Het beste wat je kan doen na zo’n crash, is de volgende week weer in de auto zitten. Dat ik redelijk oké ben na zo’n klapper, geeft je ook wel het vertrouwen dat deze wagens veilig zijn. Je moet”, stelt ze, “na zo’n crash ook gewoon weer zo snel mogelijk instappen.”

De Grand Prix van Nederland vindt plaats van 3 tot en met 5 september in Zandvoort. Bereid je optimaal voor op de terugkeer van de Formule 1 naar de duinen met de Dutch GP Box van FORMULE 1 Magazine.